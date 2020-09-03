Контроль за здоровьем детей в начавшемся учебном году будет на самом высоком уровне

Глава региона Владимир Солодов в ходе еженедельного оперативного совещания поставил задачу организовать тотальный контроль за состоянием здоровья учащихся. Профильное министерство будет регулярно в режиме селекторных совещаний заслушивать директоров школ по текущей ситуации и принимаемым мерам безопасности.

«Мы начали учебный год в очном формате. Очень важно нам в школах обеспечить соблюдение правил безопасности, бдительное и внимательное отношение к возможным признакам заболевания. Попрошу с директорами школ в регулярном режиме проводить селекторные совещания, чтобы у них было понимание ответственности и необходимости четкой фиксации ситуации. Возможно, заслушивать доклады глав районов, и начальников управления образования о мониторинге состояния здоровья наших детей. Потому что это, на самом деле, значимый фактор риска. Многие расслабились, и считают, что эта история с коронавирусом уже не повторится. Еще раз повторю, что примеры показывают очень хрупкую, уязвимую ситуацию, в которой мы сейчас находимся», — сказал глава региона.

Он поручил в ближайшее время довести оснащенность школ дезарами с 70% до 100%.

Как сообщила врио заместителя председателя правительства края Виктория Сивак, половина недостающих дезаров будут доставлены до 5 сентября. По её словам, в школах организован жесткий входной контроль с измерением температуры. Сами входы разведены – используются все запасные выходы, чтобы не создавать скопления детей на входе.

Также с мерами безопасности приступили к работе камчатские вузы и средние профессиональные учреждения образования. С 31 августа заработали детские сады.