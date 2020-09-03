 
В Петропавловске-Камчатском 22:05, 03 Сентября, четверг
ночью 9°C
днем 18°C
ветер 4,2 м/с
Завтра 04 Сентября
11 ... 19°C
ветер 4,4 м/с
Жить и работать на Камчатке

Контроль за здоровьем детей в начавшемся учебном году будет на самом высоком уровне

Контроль за здоровьем детей в начавшемся учебном году будет на самом высоком уровне

Глава региона Владимир Солодов в ходе еженедельного оперативного совещания поставил задачу организовать тотальный контроль за состоянием здоровья учащихся. Профильное министерство будет регулярно в режиме селекторных совещаний заслушивать директоров школ по текущей ситуации и принимаемым мерам безопасности.

«Мы начали учебный год в очном формате. Очень важно нам в школах обеспечить соблюдение правил безопасности, бдительное и внимательное отношение к возможным признакам заболевания. Попрошу с директорами школ в регулярном режиме проводить селекторные совещания, чтобы у них было понимание ответственности и необходимости четкой фиксации ситуации. Возможно, заслушивать доклады глав районов, и начальников управления образования о мониторинге состояния здоровья наших детей. Потому что это, на самом деле, значимый фактор риска. Многие расслабились, и считают, что эта история с коронавирусом уже не повторится. Еще раз повторю, что примеры показывают очень хрупкую, уязвимую ситуацию, в которой мы сейчас находимся», — сказал глава региона.

Он поручил в ближайшее время довести оснащенность школ дезарами с 70% до 100%.

Как сообщила врио заместителя председателя правительства края Виктория Сивак, половина недостающих дезаров будут доставлены до 5 сентября. По её словам, в школах организован жесткий входной контроль с измерением температуры. Сами входы разведены – используются все запасные выходы, чтобы не создавать скопления детей на входе.

Также с мерами безопасности приступили к работе камчатские вузы и средние профессиональные учреждения образования. С 31 августа заработали детские сады.

коронавирус, профилактика
15

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых