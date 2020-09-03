В стационарах на Камчатке остаются 88 больных коронавирусом

За последние сутки прирост составил 24 человека.

С начала пандемии общее число выявленных случаев достигло 3901.

За последние сутки шесть человек выздоровели и сейчас на полуострове уже 3173 случая избавления от опасной инфекции.

В стационарах на лечении остаются 88 человек. При этом коечный фонд рассчитан на 140. За все время пандемии в регионе проведено более 117 тыс. тестов на коронавирус.

На сегодняшний день из восьми «ковидных» моногоспиталей в работе на Камчатке остался только один.