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Жить и работать на Камчатке

В стационарах на Камчатке остаются 88 больных коронавирусом

В стационарах на Камчатке остаются 88 больных коронавирусом

За последние сутки прирост составил 24 человека.

С начала пандемии общее число выявленных случаев достигло 3901.

За последние сутки шесть человек выздоровели и сейчас на полуострове уже 3173 случая избавления от опасной инфекции.

 В стационарах на лечении остаются 88 человек. При этом коечный фонд рассчитан на 140. За все время пандемии в регионе проведено более 117 тыс. тестов на коронавирус.

 На сегодняшний день из восьми «ковидных» моногоспиталей в работе на Камчатке остался только один.

коронавирус на камчатке
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