К 280-летию Петропавловска-Камчатского преобразились еще 3 межквартальных проезда

Ремонт городских пространств идет в рамках губернаторского проекта «Город для жизни».

Приемка качества работ прошла на Павлова 4 и 6, Океанской 79-81, а также возле дома номер 11 по улице Пономарева. В выездном совещании приняли участие представители регионального минтранса, депутатского корпуса, городской администрации, а также подрядных организаций.

На придомовых территориях и внутриквартальных проездах подрядчики уложили асфальтобетонное покрытие и заменили бордюрные камни.

В ходе проверки были выявлены несущественные замечания, после дождя образовалась неглубокая лужа. На этот недостаток указали представителю подрядчика, пока работа не будет выполнена в соответствии с требованиями, участок принят не будет.

«Мы оплачиваем работы только при предоставлении всех испытаний и проверок качества. Мы проверяем в дорожной лаборатории такие показатели как уплотнение и водонасыщение. Для этого подрядные организации сдают вырубки асфальтобетонного покрытия на экспертизу», – рассказал врио министра транспорта и дорожного строительства Владимир Каюмов.

Кроме того, отремонтированные участки будут у подрядных организаций на трехлетней гарантии. Если по вине подрядчика возникнут дефекты на асфальтобетонном покрытии и бордюрах, он будет обязан исправить недостатки за свой счет.

В целом, члены выездного совещания остались довольны увиденным.

«Здесь работы проведены на очень качественном уровне, самое первое на что мы обратили внимание — это отсутствие луж, уклоны выполнены очень качественно, и вода уходит, это очень важный момент, в целом небо и земля, то что было, кардинальные улучшения», — сказал депутат законодательного собрания региона Анатолий Кирносенко.

Жители тоже остались довольны. Надежда Петрова, жительница дома номер 6 по улице Павлова, рассказала о том, что раньше после дождей стояла вода возле дома, жильцы не могли пройти не промочив ноги.

«Мы больше 10 лет боролись за это счастье. То, что было и то, что есть это же две большие разницы, стало очень хорошо. И чувствуется, что какой-то естественный сток идет, раньше мы по колено в воде ходили», – поделилась жительница дома номер 6 по улице Павлова Надежда Петрова

«Я даже не могу высказать какая красота, можно теперь спокойно выйти в открытых тапочках прогуляться. С Владимиром Викторовичем все начало разрешаться, оживать», – сказала Валентина Кузнецова.

Напомним, что 280-летнему юбилею краевой столицы Владимир Солодов запустил проект «Город для жизни». В его рамках в Петропавловске заасфальтируют почти 370 тысяч квадратных метров межквартальных проездов и дворовых территории, построят новые 5 спортивных и 8 детских площадок, отремонтируют площадки «Кораблик» и «Байконур», благоустроят территории 9 медучреждений.