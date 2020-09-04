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Жить и работать на Камчатке

Фотовыставка к 280-летию Петропавловска-Камчатского проходит в городском ЗАГСе

Фотовыставка к 280-летию Петропавловска-Камчатского проходит в городском ЗАГСе

Жители краевой столицы могут увидеть почти 30 фотографий из фонда государственного архива Камчатского края.

Экспозиция состоит из двух разделов. Первый — город в прошлом. Большая часть экспозиции – кадры краевой столицы в разные периоды 20 века. Вторая же позволяет увидеть, как изменились конкретные районы за многие годы. В выставке есть фотографии, которые еще ни разу не показывали широкой общественности, и они представляют особую ценность для сохранения истории города. 

«Например, центральный универмаг на фото 1977 года. Вы уже не увидите не только это здание, но и площадь, где оно было расположено. Также кардинально изменились улицы Партизанская и Ленинская. А есть, конечно, места в нашем городе, облик которых хорошо узнаваем на фотографиях прошлого века», — рассказывает Ольга Копотилова, главный архивист отдела публикации и использования документов краевого архива.

Фотопроект «Петропавловск-Камчатский. Вчера и сегодня» появился к 280-летию краевой столицы. Возраст немаленький. Но, как говорят организаторы, когда живешь и растешь вместе с родным городом, произошедших изменений можно и не заметить.

«Фотовыставка — это своего рода взгляд со стороны на родной город. Благодаря этому проекту можно зримо и осязаемо посмотреть на изменения, произошедшие в Петропавловске-Камчатском — на его становление, рост, строительство промышленных объектов, индустриальных зданий, первых многоэтажек, новых микрорайонов», — говорит Александр Журавлев, заместитель руководителя агентства записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края.

В ближайшие дни ознакомиться с фотовыставкой можно в городском ЗАГСе. При этом следует соблюдать меры безопасности — не более 10 человек за одно посещение. Потом выставка переедет в здание государственного архива Камчатского края.

фотовыставка
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