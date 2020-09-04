Как развивать Камчатку туристическую?

На базе центра развития Камчатки прошла стратегическая сессия по вопросам развития туризма в крае.

Участниками сессии были жители города, чья деятельность неразрывно связана с туризмом. Именно благодаря их знаниям и опыту, в данной теме, было сформировано более 30 проблем.

Среди них отмечены 6 наиболее важных тем на сегодняшний день, каждая из которых прорабатывалась участниками в рабочих мини-группах.

Больший интерес у аудитории вызвали вопросы о снижении качества кадров и доходности туроператоров, а также разнонаправленность туристической отрасли.

Рабочие группы отметили, что необходимо развивать Камчатский туризм так, чтобы не нарушить первозданность природы родного края.