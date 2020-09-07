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Жить и работать на Камчатке

На Камчатке снова работают театр, филармония и зоопарк

На Камчатке снова работают театр, филармония и зоопарк

При этом масочный режим продолжит действовать до 9 сентября.

Работа крупных учреждений культуры — краевого театра драмы и комедии, а также филармонии и зоопарка возобновляется на Камчатке. Такое решение о послаблении ограничительных мер принято в правительстве региона.

Масочно-перчаточный режим при этом продлен на Камчатке до 9 сентября. По-прежнему запрещены массовые мероприятия, работа ночных клубов, дискотек, кинотеатров, развлекательных центров, досуговых заведений, массажных салонов и соляриев.

По данным краевого минздрава, эпидемическая обстановка на полуострове улучшается. З последние сутки коронавирус на Камчатке выявлен у 13 человек.

коронавирус на камчатке
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