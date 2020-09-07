Данные по коронавирусу на Камчатке на 7 сентября

У 13 человек выявлена инфекция за минувшие сутки (с начала эпидемии - 3 955). 1 человек выздоровел (с начала эпидемии — 3 195).

Об этом сообщает краевой Минздрав.

В стационарах находится 85 человек. 45 из них больны пневмонией с Covid-19. Вместе с тем, из фонда в 140 больничных коек в медучреждениях края свободно 55.

Продолжается тестирование населения лабораториями управления Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Камчатского края. За сутки проведено 125 тестов, всего — 119 623.