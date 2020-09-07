 
В Петропавловске-Камчатском 23:53, 07 Сентября, понедельник
ночью 10°C
днем 19°C
ветер 3,9 м/с
Завтра 08 Сентября
11 ... 19°C
ветер 5,3 м/с
Жить и работать на Камчатке

Данные по коронавирусу на Камчатке на 7 сентября

Данные по коронавирусу на Камчатке на 7 сентября

У 13 человек выявлена инфекция за минувшие сутки (с начала эпидемии -  3 955).  1 человек выздоровел (с начала эпидемии — 3 195).

Об этом сообщает краевой Минздрав.

В стационарах находится 85 человек. 45 из них больны пневмонией с Covid-19. Вместе с тем, из фонда в 140 больничных коек в медучреждениях края свободно 55.

Продолжается тестирование населения лабораториями управления Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Камчатского края. За сутки проведено 125 тестов, всего — 119 623.

коронавирус на камчатке
28

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых