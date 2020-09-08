Календарь 14-20 сентября 2020 г.

14 сентября

Родилась Ольга Михайловна Хрюкина, председатель Собрания депутатов Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района (1963 г.).

15 сентября

65 лет со дня рождения Валерия Федоровича Раенко, председателя Законодательного Собрания Камчатского края (1955 г.).

Родилась Наталья Александровна Эминина, глава сельского поселения «село Ачайваям» Олюторского муниципального района (1958 г.).

В 1964 году в Петропавловске-Камчатском в районе СРВ (ныне – площадь Труда) был торжественно открыт памятник В.И. Ленину.

16 сентября

40 лет со дня рождения Евгении Алексеевны Сивериной, главы сельского поселения «село Лесная» Тигильского муниципального района (1980 г.).

В 1955 году был произведен первый в мире пуск баллистической ракеты (Р-11ФМ), разработанной под руководством С. Королева, с подводной лодки в Белом море. Начало создания морской стратегической ядерной системы СССР.

В 2001 году в Петропавловске-Камчатском выпал самый ранний за всю историю официальных метеонаблюдений снег.

17 сентября

В 1954 году родился Сергей Александрович Бычков, известный камчатский музыкант, заслуженный артист РФ.

18 сентября

В 1929 году в Петропавловске при перелете Москва – Нью-Йорк совершил посадку самолет АНТ-4 «Страна Советов». Его экипажу была устроена теплая встреча с оркестром, флагами, пионерами и митингом в центре города.

19 сентября

Родился Геннадий Николаевич Ипатов, заместитель директора физкультурно-оздоровительного комплекса «Звездный» (1947 г.).

Родился Владимир Александрович Агеев, депутат Законодательного Собрания Камчатского края, заместитель председателя комитета ЗСКК по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства (1976 г.).

День корабля – рейдового судна обеспечения – плавказармы «Вега» (1986 г.). «Вега» входит в состав Краснознаменного морского соединения пограничных кораблей.

В сентябре 2004 года литр самого распространенного топлива, бензина марки АИ-92, стоил в Петропавловске 18,6 рубля.

20 сентября

Родился Михаил Константинович Старицын, первый председатель Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина (1914–1978 гг.). Руководил колхозом с 1960 по 1971 годы.

День создания на Камчатке контрольно-ревизионных органов министерства финансов, ныне – управление Росфиннадзора по Камчатскому краю (1938 г.).