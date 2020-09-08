Петропавловск в перспективе – ворота Северного морского пути

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» встал под загрузку к причалу грузового терминала «Сероглазка» в Петропавловске. Он доставит Северным морским путем в Санкт-Петербург 204 контейнера с 5,5 тысячи тонн камчатской рыбы. В нынешнем году это единственный рейс, но в перспективе планируется наладить до 4 судозаходов ежегодно для доставки широкого спектра грузов на Камчатку.

Владимир Солодов накануне побывал на борту атомохода и обсудил перспективы сотрудничества с руководителем проекта по организации грузоперевозок ФГУП «Атомфлот» Дмитрием Филатовым и капитаном «Севморпути» Фаридом Габбасовым. Глава региона назвал нынешний рейс важным этапом реализации поручения Президента России увеличить к 2024 году грузопоток по Северному морскому пути до 80 млн тонн в год.

«Это важный шаг к обеспечению регулярной, а в перспективе и круглогодичной доставки грузов Северным морским путем. Освоение Севморпути радикально изменит логистику всей доставки грузов в мире, не только в России. Важно подчеркнуть, что это существенно увеличивает преимущества Камчатки. Наш полуостров может стать новым центром мировой логистики. В перспективе мы видим Петропавловск как ключевой хаб, ворота Северного морского пути», – сказал глава региона.

Владимир Солодов акцентировал, что возможности использования Севморпути для Камчатки далеко не ограничиваются доставкой рыбы – это только старт.

«Любые грузы из Петербурга, Мурманска, Архангельска могут быть доставлены буквально за 2 недели до Петропавловска с минимальной стоимостью. Это один из ключевых путей по сокращению стоимости доставки, сокращению транспортной наценки, которая сейчас предопределяет высокие цены. Кроме того, навигация Северным морским путем повлечет за собой развитие судоремонта и портовых мощностей», – сказал Владимир Солодов.

Руководитель проекта по организации грузоперевозок ФГУП «Атомфлот» Дмитрий Филатов также назвал нынешний рейс значимым событием года.

«Нам было интересно продолжить опыт работы по Севморпути с Камчаткой. В данном случае по доставке рыбы с Дальнего Востока в северо-западную часть России – Санкт-Петербург. Мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить количество рейсов. Регулярность – это ключевой фактор, чтобы показать потенциальным заказчикам, что мы есть, что мы эту работу ведем стабильно и можем из года в год предложить услуги на высоком уровне. Здесь важно, чтобы и остальные заказчики, кто заинтересован в перевозках по Севморпути, – не только рыбаки, также отлаженно действовали и готовы были заключать контракты для того, чтобы мы могли спланировать до 4 судозаходов в период летней и осенней навигации. Это судно очень широкого назначения, оно может перевозить любые виды грузов», – сказал Филатов.

Атомоход «Севморпуть» был построен в 1988 году для обеспечения северного завоза. Он способен самостоятельно проходить сплошные ледяные поля толщиной до метра со скоростью около двух узлов и перевозить порядка 36 тысяч тонн грузов.

1 марта 2018 года, выступая с посланием Федеральному Собранию РФ, Президент России Владимир Путин заявил, что Северный морской путь станет «ключом к развитию русской Арктики, регионов Дальнего Востока». План развития Севморпути по поручению главы государства разработан и реализуется корпорацией «Росатом».

Борис НЕВЗОРОВ: Россия в перспективе поставит на трассу Севморпути 11 ледоколов

Сенатор уверен, что Северный морской путь в ближайшем будущем начнет развиваться ускоренными темпами.

«Нынешний рейс атомохода «Севморпуть» из Петропавловска в Санкт-Петербург – это только начало. Как только контейнерные перевозки по этой трассе заработают более или менее регулярно, путь начнет развиваться ускоренными темпами. Ведь Россия планирует поставить на эту трассу 11 ледоколов. Первый головной – «Арктика» – уже сошел со стапелей. По этому же проекту сейчас строятся еще два. Когда их будет достаточное количество, по Северному морскому пути пойдут рейсы и из Америки, и из Японии, и из Китая. Эта дорога самая короткая. Южный морской путь в полтора раза длиннее. Так что развитие СМП – это только вопрос времени. Когда-то люди не верили, что человек в космос полетит. А сегодня мы – ведущая космическая держава», – сказал Борис Невзоров.

Напомним, что по проекту «Арктики» уже строятся ледоколы «Сибирь» и «Урал», а до 2026 года планируется спустить со стапелей «Чукотку» и «Ямал». Кроме того, с дальневосточным судостроительным комплексом «Звезда» уже заключен контракт на строительство крупнейшего в мире атомного ледокола «Россия» по проекту «Лидер», который сможет работать во льдах круглогодично. Судно планируется спустить на воду в 2027 году.

Добавим, что протяженность Северного морского пути – около 5 600 километров. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет свыше 14 тысяч километров.