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Жить и работать на Камчатке

На площадки промпарка «Нагорный» приглашают резидентов

На площадки промпарка «Нагорный» приглашают резидентов

Предприниматели могут взять в аренду место на территории промышленного парка «Нагорный» по сниженным ставкам. Сейчас там идет строительство инфраструктуры.

Врио министра инвестиций и предпринимательства региона Оксана Герасимова оценила, на какой стадии находятся работы, а также встретилась с управляющей компанией парка.

«В прошлом году нам удалось добиться выделения 127 миллионов рублей из федерального бюджета на создание транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры. Уже завершены разработка и корректировка проектно-сметной документации и начинается строительство», – рассказала Оксана Герасимова.

Резиденты могут заходить на территорию промпарка уже сегодня, синхронизируя свои проекты с созданием инфраструктуры. При этом ставки арендной платы значительно снижены с учетом потерь, которые понесли предприниматели из-за коронавируса.

«Сейчас набираем желающих работать на этой площадке. В чем плюсы для резидентов? Здесь будет готовая инфраструктура, земельные участки имеют профильное назначение, то есть не нужно получать разрешение на строительство, а также есть региональные и федеральные льготы. Второй площадки с таким уровнем преференций в крае не существует. Резиденты уже сейчас могут заходить на нашу площадку, начинать проектирование своих производств», – отметил резидент парка «Нагорный» Владимир Рубахин.

Добавим, индустриальный (промышленный) парк «Нагорный» – это перспективная агропромышленная площадка площадью 14,02 га, которая создается в формате Brownfield + Greenfield и предназначена для размещения малых и средних производств пищевой направленности. Создание промпарка идет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Потенциальные резиденты могут обращаться за дополнительной информацией по телефонам: 8-914-785-51-62 – координатор проекта, представитель управляющей компании парка ООО «Техсервис» Сергей Михайлович Корюкин; 8 (415-2) 42-02-82 – начальник отдела промышленной политики министерства инвестиций и предпринимательства края Марк Владимирович Балясный.

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