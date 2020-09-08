В Усть-Большерецке построили 12-квартирный дом

Строительство велось по программе переселения жителей края из аварийного жилья.

В 2016 году Усть-Большерецкому району выделили из регионального бюджета 48,22 миллиона рублей. К строительству приступил подрядчик – ООО «Спиро» из Северо-Курильска.

Сдача новостройки в эксплуатацию должна была состояться еще в прошлом году. Однако подрядчик не успел выполнить часть отделочных работ и благоустройство территории, и окончание строительства было перенесено на лето этого года.

Добавим, на территории Усть-Большерецкого района в настоящий момент признаны аварийными 128 жилых помещений в 16 домах общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров.