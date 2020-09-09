Режим ЧС введен в поселке Озерновский и селе Запорожье Усть-Большерецкого района

Причина введения строгих мер – вспышка коронавирусной инфекции.

Постановление о введении режима ЧС на территории этих поселений было подписано 9 сентября главой района. На сегодня там зарегистрированы 63 человека, которые являются носителями вируса, либо уже заболели COVID-19.

«С 9 сентября два этих посёлка будут жить в режиме карантина. Въехать и выехать из этих населённых пунктов будет невозможно. Силами сотрудников полиции и Росгвардии перекрыто наземное сообщение. Все организации на территории этих поселений будут работать в режиме карантина. Уже закрыты школы, обучение переведено в дистанционный режим, также закрыт детский сад», – рассказал врио заместителя председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

На прошлой неделе, когда стало известно о 12 заболевших коронавирусной инфекцией в посёлке Озерновский, главой региона Владимиром Солодовым было принято решение об отправке туда бригады врачей со всеми необходимыми объёмами лекарственных средств, СИЗами и медоборудованием. В посёлке развёрнут госпиталь на 30 коек, из которых заняты 15. В случае необходимости эта же бригада медиков сможет развернуть дополнительный коечный фонд.

«Перекрывать авиационное сообщение пока не планируется, потому что авиацией мы передаём и материалы для проведения тестов, и необходимые грузы для посёлка. Но есть чёткие договорённости с авиакомпанией о том, что перевозить пассажиров можно только при наличии справки об отрицательном результате теста на COVID-19», – добавил Роман Василевский.