Владимир Солодов предложил определить победителя фестиваля граффити в Петропавловске

Голосование за лучшее граффити, созданное в Петропавловске-Камчатском в рамках фестиваля, пройдёт 9 и 10 сентября. Соответствующее поручение на оперативном совещании дал глава региона Владимир Солодов.

«Я предлагаю организовать голосование горожан за лучшую работу. Чтобы дальше, когда мы будем продолжать, стилистическое направление было более понятно и сейчас мы наградили того художника, который, по мнению жителей, изобразил самую лучшую картину», — сказал глава региона.

Голосование пройдёт на платформе «Камчатка в порядке». Принять участие в нём могут жители не только краевого центра, но и всего полуострова. По итогам голосования будет определён обладатель приза зрительских симпатий. Имя победителя будет озвучено 12 сентября на праздновании 280-летия Петропавловска-Камчатского.

Напомним, первый фестиваль уличного искусства и граффити приурочен ко дню города. Он стартовал 10 августа, участие в нём приняли и местные, и приезжие художники. По информации администрации краевого центра, рисунки украсили дома, расположенные по адресам улица Ленинская, 38, Советская, 22, Пограничная, 22, 24 и 26, проспект Рыбаков, 2. Также граффити появились на подпорной стене на спуске к морвокзалу, на тепловом пункте и стене у краевой больницы. Почти завершена работа на торце здания культурно-просветительского центра «Вулканариум».