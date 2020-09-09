В рамках губернаторского проекта «Город для жизни» открыты первые детская и спортивная площадки

На улице Горького появились детский городок и спортивная зона.

В Петропавловске-Камчатском на улице Горького, 2, завершилось благоустройство двух новых площадок: детской и спортивной. На придомовой территории установили яркий игровой комплекс, многофункциональное поле для мини-футбола и баскетбола, зону для воркаута и уличные тренажёры. В открытии нового объекта принял участие глава региона Владимир Солодов.

«Очень рад сегодня открывать первый детский городок и первую спортивную площадку. Уверен, что это станет традицией. Часто открывать такие площадки — это то, что нужно нашему городу, для того, чтобы он стал в полном смысле слова городом для жизни. Но я вам скажу честно, мне немного беспокойно за то, чтобы эти благоустроенные площадки у нас оставались в таком состоянии долгие годы. И хочу обратиться к вам, к жителям с просьбой вместе заботиться об инфраструктуре, созданной для нас, чтобы мы ответственно относились к использованию этих площадок и планировали развитие нашего города дальше. Моя задача — слышать вас, учитывать ваше мнение. Вы знаете, что уже в эти выходные будет голосование за то, где ещё появятся детские площадки. В следующем году их появится не менее 50-ти, а это значит, что город станет более красивым, более удобным и приспособленным для детей», — сказал Владимир Солодов.

После того, как была перерезана символическая красная ленточка, местная детвора с удовольствием принялась тестировать новые качели, горки и карусели, а те, кто постарше — заняли место на тренажёрах.

«Сколько мы лет тут прожили, вот такой красоты не видели. Всю жизнь здесь было болото. Мы так рады!» — сказала жительница микрорайона Альбина Алексеевна.

«Мы, конечно, совсем недавно переехали, но тоже очень приятно, что меняется этот район города. Отдельное спасибо хотел сказать за Завойко, потому что с 1994 года менялась власть, но там ни дорог, ничего не было, а сейчас приятно посмотреть: ливневые канализации, асфальт. Даже отдалённые районы города приобретают божеский вид. Спасибо большое!» — отметил горожанин Дмитрий.

Напомним, проект «Город для жизни» был запущен по инициативе Владимира Солодова к 280-летию Петропавловска-Камчатского. В рамках этого проекта, помимо оборудования спортивных объектов и игровых площадок, запланированы благоустройство дворов, асфальтирование межквартальных проездов, приведение в порядок территорий вокруг учреждений здравоохранения.

Кроме того, на открытии новых площадок Владимир Солодов пообщался с горожанами. Основным стал вопрос дальнейшего благоустройства Петропавловска. В частности, многие жители были обеспокоены безопасностью на некоторых участках дорог.

«На сайте «Камчатка в порядке» мы сделаем специальную вкладку «Безопасность дорог», где можно будет подать заявление по адресам, которые вас больше всего беспокоят. Каждый адрес после этого будет проанализирован и по нему будет дан ответ, что там планируется сделать», — рассказал глава региона.

Портал «Камчатка в порядке» создан для обращений и предложений граждан. На этом ресурсе ответ должен быть предоставлен в течение 12 дней. Кроме того, там можно записаться на приём к руководителям исполнительных органов государственной власти и в режиме реального времени контролировать исполнение строительных и ремонтных работ по всему краю.