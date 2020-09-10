Камчатское здравоохранение ждет перезагрузка

Об этом заявил Владимир Солодов, презентуя народную программу, подготовленную центром развития Камчатки

Программа перезагрузки здравоохранения будет реализована на Камчатке. Об этом глава региона Владимир Солодов рассказал на презентации народной программы развития региона, подготовленной Центром развития Камчатки.

«Мы сейчас готовим программу перезагрузки здравоохранения. Предметные планы уже обсуждены с главами всех муниципальных районов и в разрезе каждого населенного пункта. В основе программы, как и в других сферах, — люди. Люди, которые трудятся, создают основу нашего развития», – рассказал Владимир Солодов.

Он отметил, что уже принят целый ряд решений организационного характера.

«Во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным одна из врачей предложила, чтобы последний год ординатуры врачи проходили на месте дальнейшей работы. Это уже сейчас ложится в основу нормативных документов и нам нужно будет на один год меньше ждать тех целевиков, которых мы отправляем на обучение в вузы по всей стране. Это лишь один из примеров, когда мы вместе, проработав предложения, смогли их реализовать», – подчеркнул врио губернатора Камчатского края.

Целевое обучение врачей является одним из наиболее эффективных способов минимизировать дефицит кадров в здравоохранении. Дефицитными специальностями в крае остаются участковые терапевты и педиатры, врачи скорой медицинской помощи и анестезиологи-реаниматологи.

Сегодня регион нуждается в 28 участковых терапевтах, 27 врачах скорой помощи, 18 участковых педиатрах, 15 анестезиологах-реаниматологах. В 2020 году Камчатский край направил на обучение 94 будущих медика. Из них 60 на «Лечебное дело», 34 — на «Педиатрию». Для ординаторов предусмотрено 28 мест. Условием договоров о целевом обучении является заключение трудового договора о работе в государственном учреждении здравоохранения Камчатского края в соответствии с полученной квалификацией не менее, чем на три года.

Напомним, созданный Общественной палатой по инициативе Владимира Солодова Центр развития Камчатки за 2 месяца работы собрал 48,5 тысячи предложений жителей Камчатки, провел 52 стратегические сессии.