Народная программа развития Камчатки с уклоном на экологию

Она поможет туризму к 2025 году догнать по числу рабочих мест туризм рыбную отрасль.

Накануне Центр развития Камчатки, созданный Общественной палатой края по инициативе Владимира Солодова, презентовал программу преобразований, которые запланированы на полуострове. Этот план разработан самими жителями в ходе дискуссий на стратегических сессиях ЦРК.

Лейтмотив всех внесенных предложений – сохранение уникальной камчатской природы, гармоничное промышленное развитие без ущерба экологии.

В ходе презентации глава региона Владимир Солодов в формате TED-лекции поделился своей позицией, планами «зелёного» развития полуострова и достигнутыми результатами.

«Приведение в порядок Авачинской бухты. Вы знаете, что уже есть предметные планы. Ваши предложения, прозвучавшие на наших стратегических сессиях, уже вошли в программу Правительства России по подъему затонувших судов. Ваши предложения по тому, как и в какой последовательности восстанавливать наши портовые мощности по всей Камчатке, тоже вошли в решения правительства и Совета Федерации Федерального Собрания России. И, наверное, это тот главный результат, который каждого из нас сейчас наполняет уверенностью, что не зря мы собирались и проводили эти часы здесь, в Центре развития Камчатки», – сказал Владимир Солодов.

Глава региона заявил, что в сфере туризма и многих других отраслях миссия Камчатки – формировать новый, экологический тип мышления.

«Обсуждая здесь, в этих стенах то, как будет выглядеть туризм, мы с вами пришли к однозначному мнению, что туризм, это не просто выловить рыбу и даже не съехать с горы на сноуборде или горных лыжах. Туризм – это про то, что человек может приехать на Камчатку одним, а вернуться совсем другим. Понаблюдав за извержением гейзера, что-то понять про себя самого, про закономерности развития земли. Именно такой туризм и есть задача нашего развития. И в этом смысле миссия Камчатского края заключается в том, чтобы начать менять людей, чтобы стать реактором экологического, нового типа сознания. Ну а для этого в туризме нам предстоит создать базовую инфраструктуру, запустить уже запланированные проекты, которые дальше потянут за собой всю экосистему туризма. Я ориентируюсь на создание к 2025 году 10 тысяч рабочих мест в сфере туризма и считаю это вполне реалистичными планами. А это значит, что по количеству рабочих мест туризм будет сопоставим с нашей базовой отраслью экономики – рыбохозяйственным сектором», – сказал Владимир Солодов.

При этом глава региона отмтил, что для реализации всех планов необходимо срочно развивать экологическое просвещение, учить людей на бытовом уровне беречь нашу природу.

«Когда мы говорим на сессиях о нашей уникальной природе, мы с вами одновременно испытываем гордость и боль, которая не дает нам гордиться в полной мере. «Бытовое варварство» в отношении нашей родной земли, конечно, нужно срочно прекращать и воспитывать экологическое сознание. Чтобы каждый из нас начал с себя. И чтобы турист, который приезжает на Камчатку, не в ужасе потом уезжал от свалки автомобильных шин или от того, как выглядят наши овраги, если немножко съехать с дороги. А уезжал вдохновленным от того, что даже на Камчатке люди могут цивилизовано обращаться с мусором, воспитывать детей с пониманием ответственности каждого из нас за нашу природу», – сказал Владимир Солодов.

Центр развития Камчатки за 2 месяца работы собрал 48,5 тысячи предложений жителей Камчатки, провел 52 стратегические сессии, из них 18 по развитию конкретных муниципальных образований.