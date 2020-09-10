Владимир Солодов поручил ввести звуковые оповещения о соблюдении масочного режима в автобусах Петропавловска

Глава региона лично проверил, как соблюдается масочный режим в общественном транспорте.

Он проехал в одном из автобусов краевого центра, пообщался с пассажирами и водителем.

«Нет у вас звукового оповещения о том, что нельзя без масок? Надо сделать, поручение такое дам», — сказал Владимир Солодов, беседуя с водителем.

Тот в свою очередь рассказал, что многие люди не хотят надевать средства индивидуальной защиты, зачастую дело доходит до ругани.

Владимир Солодов отметил, что в ближайшее время в общественном транспорте будут проходить регулярные рейды. Если пассажиры будут находиться без масок, то штраф может грозить и пассажирам, и водителю, который впустил в автобус нарушителя.

Напомним, в ходе еженедельного оперативного совещания глава региона поручил усилить работу по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, так как в связи с началом учебного года пассажиропоток значительно увеличился.