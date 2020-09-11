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Жить и работать на Камчатке

«Байконур» открылся после реконструкции

«Байконур» открылся после реконструкции

Площадку обновили к 280-летию Петропавловска в рамках проекта «Город для жизни».

Реконструкция детской площадки «Байконур» в микрорайоне Горизонт-Север в Петропавловске-Камчатском завершена. Здесь появилось резиновое покрытие, теннисный стол и дополнительные тренажёры, восстановлено футбольное поле.

 «Подрядчик справился с поставленной задачей в полном объеме и в установленные сроки. Работа по благоустройству на этой детской площадке будет продолжена. В следующем году необходимо обустроить дорожки, ведущие к площадке. Кроме того, будем решать вопрос с освещением территории и установкой видео-наблюдения», — сказал Константин Брызгин.

Глава города напомнил, что в этом году в рамках проекта «Город для жизни» проводится обустройство десяти новых детских площадок в Петропавловске-Камчатском. Три из них уже завершены: «Байконур», «Кораблик» и спортивно-игровая площадка на улице Горького 2.

Константин Брызгин подчеркнул, что в следующем году в краевой столице будут построены еще несколько десятков детских площадок.

«Сформирован список, в который вошла 71 территория. С 11 по 13 сентября рядом с избирательными участками проводится рейтинговое голосование за эти территории. Первые 50 территорий, набравших большинство голосов, будут благоустроены в 2021 году», — добавил Константин Брызгин.

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