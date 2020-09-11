Коронавирус на Камчатке. + 30 за последние сутки.

Общее число случаев коронавируса с начала пандемии превысило на полуострове 4 тысячи.

По сообщению Минздрава края, уже зарегистрировано 4026 положительных тестов.

За последние сутки Covid-19 выявлен еще у 30 человек. При этом количество госпитализированных увеличилось на семь пациентов – до 102. Всего на полуострове за время пандемии выздоровели 3205 человек.

Минздрав края выразил обеспокоенность из-за растущего числа госпитализаций с коронавирусом. Медики призывают жителей региона не отказываться от мер профилактики, носить маски и пользоваться санитайзерами.

По состоянию на 11 сентября на Камчатке проведено 122 144 теста на ковид.