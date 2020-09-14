Дезарами обеспечены почти все школы Петропавловска

Партия дезаров доставлена в краевую столицу на прошлой неделе.

Благодаря этому обеззараживающими устройствами обеспечены практически все школы города. Об этом Владимиру Солодову на оперативном совещании в понедельник сообщила врио зампредседателя правительства региона Виктория Сивак.

«Можно поблагодарить администрацию Петропавловска за оперативную работу. Фактически у них на сегодня почти 100 процентов школ обеспечены дезарами. Буквально осталось две школы, которые получат оборудование на следующей неделе», — сказала Виктория Сивак.

Она отметила, что в других муниципалитетах вопрос по незаполненной потребности в дезарах остаётся открытым. Наибольшее количество устройств необходимо для учреждений Елизовского района. По словам врио зампредседателя правительства, без дополнительного финансирования эту проблему решить сложно.

Врио министра финансов Камчатского края Сергей Течко, отвечая на вопрос главы региона, сообщил, что после оперативного совещания запланирована встреча, на которой специалисты обоих ведомств обсудят размер финансирования.