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Жить и работать на Камчатке

Жители Петропавловска выбрали автора лучшего граффити

Жители Петропавловска выбрали автора лучшего граффити

Имя победителя стало известно в день празднования 280-летия камчатской столицы.

Андрей Волков стал обладателем приза зрительских симпатий на фестивале уличного искусства и граффити, который прошёл в рамках празднования 280-летия Петропавловска-Камчатского. Имя победителя на концерте в центре города назвал глава региона Владимир Солодов. Художнику был вручен подарочный сертификат. Также награду получили самые юные участники фестиваля — МАУДО «Детская художественная школа».

Голосование было организовано по инициативе главы региона. Оно проходило на портале «Камчатка в порядке» 9 и 10 сентября. Больше всего голосов набрала работа Андрея Волкова «Рыбак» на доме № 38 на улице Ленинской. Всего по итогам фестиваля краевой центр украсили двенадцать граффити.

После награждения на сцене исполнили песню «Камчатка в порядке». К местным артистам присоединились и звёзды российской эстрады, которые до этого выступили на концерте.

«Я хочу поблагодарить сегодня каждого из вас, потому что праздник сегодня состоялся только благодаря вам, вашей энергии, оптимизму и замечательному настроению, — обратился Владимир Солодов к жителям Камчатского края. — Это значит, что не только сегодня, но и в дальнейшем у нас с вами всё получится, и Камчатку ждёт самое прекрасное будущее. Вместе будем идти шаг за шагом, чтобы сделать наш край местом, где каждый из нас хочет жить и работать. С праздником, дорогие друзья!»

Празднование 280-летия Петропавловска-Камчатского завершилось праздничным салютом.

Дата образования Петропавловска-Камчатского — 17 октября 1740 года. Однако День города традиционно отмечают примерно на месяц раньше из-за более тёплой погоды. В годовщину образования Петропавловска обычно проводят памятные мероприятия.

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