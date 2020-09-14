Петропавловск – город счастливых семей

Шесть пар зарегистрировали брак под открытым небом в день празднования 280-летия со дня основания Петропавловска-Камчатского.

Церемонии прошли на Никольской сопке. Там же был организован праздник для молодожёнов.

«Сегодня в третий раз проходит торжественная регистрация брака на Никольской сопке в такой значимый праздник — 280-летие Петропавловска-Камчатского. Мы регистрируем шесть пар, это больше, чем в прошлый раз. Надеемся, что молодожёнам запомнится великолепный праздник, который устроили организаторы. Пусть проведение выездной церемонии регистрации брака на Никольской сопке в День города станет доброй традицией», — рассказала врио руководителя агентства записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края Наталия Польшина.

Первыми брак зарегистрировали Кирилл Барабанов и Анастасия Брагина. После церемонии пару поздравил глава города Константин Брызгин. К молодожёнам также обратился Владимир Солодов.

«Я очень рад сегодня пожелать вам любви, долгих лет, благополучия, чтобы в вашем семейном очаге всегда теплился огонь, чтобы тепло согревало вашу семью и вело её к процветанию. Если во всех семьях Камчатки будет тепло, мир и благополучие, тогда и наш край будет развиваться. Ведь он складывается ровно из таких счастливых замечательных семей, как ваша», — сказал глава Камчатского края.

Вторая пара — Андрей Пыльцов и Ксения Конюхова — после церемонии отправились на избирательный участок, чтобы принять участие в выборах губернатора Камчатского края. Глава регионального избиркома Инга Иринина поздравила молодых.

«С этим замечательным днём, который стал волнительным не только для вас, но и для нас! Это памятное событие теперь войдёт в историю избирательной системы Камчатского края», — сказала Инга Иринина.

Напомним, празднование Дня города началось с открытия «Спартака». На разных площадках спортивного парка прошли товарищеские матчи, чемпионаты, была организована развлекательная программа. На Озерновской косе состоялись танцевальные баттлы и молодёжный фестиваль «В ритме города». На главной сцене прошёл костюмированный исторический пролог «Камчатская экспедиция Витуса Беринга», выступили творческие коллективы. В 22:00 в небе над краевой столицей прогремел салют.

Дата образования Петропавловска-Камчатского — 17 октября 1740 года. Однако День города традиционно отмечают примерно на месяц раньше из-за более тёплой погоды. В годовщину образования Петропавловска обычно проводят памятные мероприятия. В этот же день проходит церемония присвоения звания «Почётный житель Петропавловска-Камчатского».