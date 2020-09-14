Коронавирус на Камчатке. Последние данные.

У 21 человека выявлена инфекция за минувшие сутки. С начала эпидемии этот показатель составляет 4099 человек. С начала эпидемии выздоровело 3218 человека.

По сообщению краевого минздрава, в стационарах сейчас лечится 131 человек. Из коечного фонда в 170 единиц свободно 39 коек.

Продолжается тестирование населения лабораториями управления Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Камчатского края. За сутки проведен 138 тестов, с начала пандемии – 123 947.