Праздник – на все вкусы и возрасты!

Такого яркого дня рождения у Петропавловска-Камчатского еще никогда не было – сошлись во мнении практически все, кому удалось выбраться на юбилейные торжества в минувшие выходные.

Место встречи изменить нельзя – это, конечно, центр краевой столицы. А вот наполнение праздника – можно, и значительно! На сей раз горожан ждало нечто более увлекательное, чем гуляния вдоль ларьков с шашлыками и официоз на сцене. Юбилейная программа включала в себя более 40 пунктов! На все вкусы и возрасты!

– У меня от обилия активностей просто голова кругом, такого насыщенного праздника я никогда не наблюдала, – призналась жительница Петропавловска, многодетная мама Александра Белая. – И бабушки наши тут себе по душе развлечения нашли, и папа, а для детей вообще рай. Мы с ребятами начали этот день на «Спартаке», набегались, напрыгались, дети хотели остаться смотреть футбольный матч, но я их уговорила пойти посмотреть, что там дальше на площади.

Юбилей начинается с зарядки!

Открытие «Спартака» – подарок жителям Петропавловска к юбилею города. Подарок, прямо скажем, долгожданный. Последнюю трибуну старого стадиона разобрали еще в далеком 2013-м, а дальше началась тягучая реконструкция. Как в пословице не получилось, обещанного пришлось ждать долгих 7 лет. Посмотреть и лично оценить новый спортивный парк в этот день пришли сотни земляков. «Сердце» обновленного «Спартака» – это большое футбольное поле, где также можно разместить три площадки для мини-футбола. Вокруг него обустроены легкоатлетические дорожки на 400 метров. Трибуны рассчитаны более чем на 3 тысячи мест, включая места для маломобильных зрителей. Предусмотрена также площадка для прыжков в длину и в высоту, скейт-парк, универсальные площадки для большого тенниса, для игры в баскетбол, волейбол. Дополнительно здесь разместятся зоны для сдачи норм ГТО и места для отдыха.

Губернатор края Владимир Солодов заручился поддержкой заместителя председателя Правительства РФ, полпреда Президента в ДФО Юрия Трутнева в дальнейшем расширении парка. На установку дополнительных тренажеров и обустройство новых зон Камчатка получит федеральные средства.

В день рождения города на разных площадках нового «Спартака» состоялись первенство городского округа по футболу среди юношеских команд «Золотая осень», спортивное мероприятие «Утро начинается с зарядки», традиционная тренировка воспитанников федерации киокусинкай, развлекательная программа «Фитнес на мини-батутах», товарищеские матчи по футболу, чемпионаты по гиревому спорту, баскетболу. Также все желающие могли сдать нормы ГТО.

Вместе с горожанами новый объект принимал и глава региона.

– Самое радостное, что мы уже видим здесь играющих детей, уже прошла зарядка на стадионе. Мы понимаем, что это не просто сдача объекта – город начинает жить спортивной жизнью благодаря этому стадиону, – обратился к жителям города Владимир Солодов. – Конечно, нам предстоит еще его обживать, как любой новый объект. Самое главное, что мы начинаем все вместе с вами им пользоваться. Напомню, что, развивая этот объект, мы будем следовать пожеланиям горожан: дальше докупать тренажеры, оснащать под отдельные виды спорта площадки.

Губернатор также вручил награды Министерства спорта Российской Федерации специалистам центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Почетную грамоту за заслуги в сфере физкультуры и спорта он передал тренеру-преподавателю по адаптивной физической культуре Елене Кулабуховой и благодарность за существенный вклад в развитие отрасли – инструктору-методисту Александру Давыдову. Также приказом Минспорта РФ квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской категории» была присвоена старшему тренеру центра спортивной подготовки киокусинкай Роману Князеву.

Свадебный бум

Еще одной точкой притяжения на большом юбилее стала сопка Любви. В день 280-летия родного города здесь образовалось 6 семейных союзов! Влюбленные оформили свои отношения на выездной церемонии, а свидетелями на этих свадьбах стали тысячи земляков.

– Сегодня в третий раз проходит торжественная регистрация брака на Никольской сопке. Надеемся, молодоженам запомнится великолепный праздник и проведение выездной церемонии регистрации брака на Никольской сопке в День города станет доброй традицией, – сказала врио руководителя агентства ЗАГС и архивного дела края Наталия Польшина.

Думали ли молодожены, что тосты на их свадьбе будет говорить губернатор края? Личные поздравления от Владимира Солодова достались первой паре, зарегистрировавшей брак, – Кириллу Барабанову и Анастасии Брагиной:

– Я очень рад пожелать вам любви, долгих лет, благополучия, чтобы в вашем семейном очаге всегда теплился огонь, чтобы тепло согревало вашу семью и вело ее к процветанию. Если во всех семьях Камчатки будет тепло, мир и благополучие, тогда и наш край будет развиваться. Ведь он складывается ровно из таких счастливых замечательных семей, как та, что образовалась сегодня.

Калейдоскоп праздника

Найти в этот день в центре города тихое, укромное место… ну хотя бы для того, чтобы просто позвонить по телефону, было невозможно. Во всех уголках кипела жизнь!

По аллее Дружбы разгуливали ростовые куклы, летали мыльные пузыри, пели уличные музыканты. На Озерновской косе проводились танцевальные батлы, художники стрит-арта расписывали грузовые машины, гремел молодежный фестиваль «В ритме города».

Рекордное количество зрителей собрал костюмированный исторический пролог «Камчатская экспедиция Витуса Беринга». Жителей города приветствовал сам Петр I. На главной сцене для всех, кто пришел на этот праздник, выступил национальный ансамбль «Мэнго», ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота Минобороны РФ из Владивостока и Хабаровский ансамбль песни и пляски Восточного военного округа Минобороны РФ.

Здесь же неподалеку публику завораживал своими мелодиями и красками фестиваль национальных культур. Общественные объединения края приготовили для зрителей интересную выставку, национальные игры, танцы и дегустацию блюд кухонь разных народов.

Ближе к вечеру на главную сцену праздника высадился «звездный десант», в состав которого вошли Юлия Савичева, «Балаган Лимитед», группа Rasa и DJ Smash. Ну а завершился юбилей грандиозным фейерверком из более чем 1 000 залпов!

Лада КАЛИНИНА