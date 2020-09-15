Камчатский кол-центр по COVID-19 расширяет формат

Теперь он называется контакт-центр по вопросам здравоохранения, где можно получить информацию по всем вопросам медицины в крае.

Кол-центр при краевом министерстве здравоохранения был создан в начале пандемии, чтобы помочь камчатцам сориентироваться в непростой ситуации. Специалисты кол-центра разъясняли особенности новой коронавирусной инфекции, пути заражения и способы ее предотвращения, порядок действий при выявлении симптомов, отвечали на другие актуальные вопросы. С нормализацией ситуации по COVID-19 и с учетом сохраняющейся потребности жителей края в информации было принято решение перепрофилировать кол-центр на общие вопросы здравоохранения. Сейчас основная задача центра – классифицировать и маршрутизировать обращения жителей и сократить время поиска и получения информации до минимума.

«Было принято решение о продолжении работы кол-центра в более широком формате, чтобы у граждан появилась возможность задать интересующие вопросы о системе здравоохранения, о медицине», – сказала заместитель министра здравоохранения края Елена Кучеренко.

Специалисты кол-центра помогут разобраться в таких вопросах, как запись к врачу, оформление документов на получение высокотехнологичной помощи. Также они расскажут о вакцинации, диспансеризации, наличии узких специалистов в учреждении здравоохранения и др.

«Мы неплохо отработали ситуацию с коронавирусной инфекцией и приобрели хороший опыт, который можно и нужно применять в дальнейшем. И сейчас этот опыт мы будем активно использовать при работе в новом формате», – сказала руководитель кол-центра Оксана Васмут.