КОРОНАВИРУС НА КАМЧАТКЕ. + 23 ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ.

Общее число случаев коронавируса с начала пандемии на полуострове достигло 4122.

По сообщению Минздрава края, за последние сутки Covid-19 выявлен еще у 23 человек. При этом количество госпитализированных увеличилось на восемь пациентов – до 139.

Всего на полуострове за время пандемии выздоровели 3218 человек.

Из 170 коек в стационарах остаются свободными 36.

Минздрав края призывает жителей региона не отказываться от мер профилактики, носить маски и пользоваться санитайзерами.

По состоянию на 15 сентября на Камчатке проведено 124 138 теста на ковид.