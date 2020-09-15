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Жить и работать на Камчатке

КОРОНАВИРУС НА КАМЧАТКЕ. + 23 ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ.

КОРОНАВИРУС НА КАМЧАТКЕ. + 23 ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ.

Общее число случаев коронавируса с начала пандемии на полуострове достигло 4122.

По сообщению Минздрава края, за последние сутки Covid-19 выявлен еще у 23 человек. При этом количество госпитализированных увеличилось на восемь пациентов – до 139.

Всего на полуострове за время пандемии выздоровели 3218 человек.

Из 170 коек в стационарах остаются свободными 36.

Минздрав края призывает жителей региона не отказываться от мер профилактики, носить маски и пользоваться санитайзерами.

По состоянию на 15 сентября на Камчатке проведено 124 138 теста на ковид.

ковид на камчатке, ковид-19
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