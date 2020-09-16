Камчатские соцработники получат повышенные отпускные за работу в условиях карантина

По распоряжению председателя российского правительства Михаила Мишустина Камчатка получит на эти цели почти 30 млн рублей.

Накануне глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,89 млрд рублей на стимулирующие выплаты работникам учреждений социального обслуживания. В Камчатский край направлены почти 30 миллионов рублей. Эти выплаты предназначаются тем сотрудникам учреждений, которые работали в режиме полного карантина по коронавирусной инфекции в сменах по 14 дней и более.

«Те средства, которые мы сейчас получаем из федерального бюджета, пойдут на выплату отпускных тем работникам, которые весь период, с конца апреля по 19 августа, работали в соцучреждениях в условиях карантина. В связи с дополнительными выплатами, которые осуществлялись за счёт средств федерального бюджета, их среднемесячная зарплата увеличилась и соответственно это сказалось на расчёте отпускных. Таким образом, правительство Российской Федерации приняло решение о том, что за счёт федеральных средств субъектам Федерации будут частично компенсироваться и дополнительные расходы, возникшее на выплату отпускных», – рассказал врио министра социального развития и труда Камчатского края Евгений Меркулов.

Предусмотреть стимулирующие выплаты социальным работникам, которые на фоне распространения новой коронавирусной инфекции находятся в зоне особого риска, распорядился президент Владимир Путин. Средства для этого выделяются из резервного фонда правительства.

О решении продлить выплаты Михаил Мишустин сообщил на первом осеннем заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что согласно постановлению правительства РФ, Камчатскому краю за весь период пандемии COVID-19 выделено 99,2 млн рублей на дополнительные выплаты сотрудникам учреждений социального обслуживания. Выплаты осуществлялись за период работы с 29.04.2020 по 19.08.2020 года.

В среднем доплаты к заработной плате за работу в условиях карантина на Камчатке в каждой смене получали около 220 человек. Таких смен в камчатских учреждениях социального обслуживания было семь.