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Жить и работать на Камчатке

КОРОНАВИРУС НА КАМЧАТКЕ. + 23 ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ.

КОРОНАВИРУС НА КАМЧАТКЕ. + 23 ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ.

Общее число случаев коронавируса с начала пандемии на полуострове достигло 4155.

По сообщению Минздрава края, за последние сутки Covid-19 выявлен еще у 23 человек. При этом количество госпитализированных уменьшилось на 14 пациентов (они выздоровели) – до 125.

Всего на полуострове за время пандемии выздоровели 3228 человек.

Из 170 коек в стационарах остаются свободными 45.

Минздрав края призывает жителей региона не отказываться от мер профилактики, носить маски и пользоваться санитайзерами.

По состоянию на 15 сентября на Камчатке проведено 125 121 теста на ковид (за последние сутки – 983).

коронавирус на камчатке, ковид-19
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