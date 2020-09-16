КОРОНАВИРУС НА КАМЧАТКЕ. + 23 ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ.
Общее число случаев коронавируса с начала пандемии на полуострове достигло 4155.
По сообщению Минздрава края, за последние сутки Covid-19 выявлен еще у 23 человек. При этом количество госпитализированных уменьшилось на 14 пациентов (они выздоровели) – до 125.
Всего на полуострове за время пандемии выздоровели 3228 человек.
Из 170 коек в стационарах остаются свободными 45.
Минздрав края призывает жителей региона не отказываться от мер профилактики, носить маски и пользоваться санитайзерами.
По состоянию на 15 сентября на Камчатке проведено 125 121 теста на ковид (за последние сутки – 983).
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