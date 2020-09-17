В двух поселках Усть-Большерецкого района Камчатского края введен режим ЧС районного масштаба

Ограничения введены для купирования вспышек заболевания в поселках Озерновский и Запорожье.

«Мы провели заседание КЧС Усть-Большерецкого района, — рассказал журналистам врио заместителя председателя правительства Камчатского края Роман Василевский. — По предписанию Роспотребнадзора ввели режим ЧС в поселках. Это было необходимо для привлечения сил Росгвардии и полиции для перекрытия движения людей из Озерновского и Запорожья, где происходит вспышка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией».

Василевский пояснил, что в этих поселках накануне завершилась лососевая путина и оттуда массово начали выезжать сезонные рабочие.

«Для того, чтобы остановить неконтролируемый поток людей по побережью, выставили пост полиции и пост Росгвардии непосредственно рядом с поселками. Выезд разрешен только со справками об отрицательном тесте на ковид. Причем справки должны быть свежие. И только в случае необходимости через пост пропускают тех, кто завозит в поселки товары для магазинов, представителей служб снабжения. Вывоз оттуда сезонных рабочих будет согласован только после 100-процентного тестирования», — заверил Роман Василевский.

Он отметил, что это необходимая мера для предотвращения распространения инфекции на остальной территории Камчатского края. Врио зампреда краевого правительства считает, что вспышка в поселках началась из-за небрежного отношения местного населения к санитарным мерам. «Только процентов 30 людей ходят в масках. Люди общаются в магазинах, а сейчас еще в компаниях отмечают окончание путины», — сказал Роман Василевский.

По словам врио министра здравоохранения Камчатского края Елены Сорокиной, в поселках с населением около 1 тысячи человек на сегодняшний день 84 заболевших, 150 человек находятся под медицинским наблюдением. «В Озерновской районной больнице, переведенной в связи со вспышкой в режим моногоспиталя, находятся 8 человек. Еще трое эвакуированы санавиацией в Петропавловск-Камчатский для госпитализации во вторую горбольницу», — сказала Елена Сорокина.

Она добавила, что Озерновская больница усилена врачами из Петропавловска-Камчатского. В ней организовано 30 мест для приема пациентов.