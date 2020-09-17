КОРОНАВИРУС НА КАМЧАТКЕ. + 18 ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ.

По состоянию на 17 сентября общее число случаев коронавируса с начала пандемии на полуострове достигло 4173.

По сообщению Минздрава края, за последние сутки Covid-19 выявлен еще у 18 человек. При этом количество госпитализированных увеличилось на 14 пациентов – до 139.

Всего на полуострове за время пандемии выздоровели 3234 человек.

Из 170 коек в стационарах остаются свободными 31.

Минздрав края призывает жителей региона не отказываться от мер профилактики, носить маски и пользоваться санитайзерами.

По состоянию на 17 сентября на Камчатке проведено 125 947 тестов на ковид (за последние сутки – 826).