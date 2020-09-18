На Камчатке ужесточен контроль соблюдения масочного режима в общественном транспорте

За пренебрежение индивидуальными средствами защиты пассажирам грозит штраф.

Ранее глава региона Владимир Солодов поручил министерству транспорта ужесточить контроль соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

Минтрансом было принято решение ввести штрафные санкции для предприятий-перевозчиков, если в их автобусах не соблюдается режим. Кроме того, если пассажир намеренно не надевает маску и не следует предписаниям режима, водитель автобуса имеет право не продолжать движение по маршруту и вызвать полицию. Такая ситуация случилась на маршруте номер семь краевой столицы.

«Без масок пассажиры зашли в автобус, за проезд заплатили, я обратно им деньги вернул, потому что нельзя заходить в общественный транспорт без средств защиты. Но надевать маску и выходить из автобуса они отказались. Потому я решил не продолжать ехать по маршруту и вызвал полицию», – рассказал водитель автобуса.

Как рассказал начальник контрольного управления Петропавловск-Камчатского городского округа Александр Сашенков, в администрацию поступила информация, что в одном из автобусов произошел конфликт между пассажиром и водителем. Пассажир отказывался надевать маску и выходить из автобуса.

«Водитель отказался дальше ехать. Затем произошел конфликт с другими пассажирами, потому что все торопятся. На месте работают сотрудники полиции, автобус никуда не едет, он уже пропустил определенное количество выездов, хорошего мало, из-за таких граждан у нас происходит задержка автобусов», – рассказал Александр Сашенков, начальник контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Как отметил врио министра транспорта Владимир Каюмов, если водитель автобуса перевозит пассажиров без средств защиты, то на транспортное предприятие налагается штраф в размере до трехсот тысяч рублей. Однако, основная задача водителя соблюдать правила дорожного движения и следить за дорогой, он не всегда может заметить остался пассажир в маске после входа в автобус или снял ее.

«Эта ситуация носит более социальный характер и ответственность должна быть за людьми, поэтому нами было принято решение в части информирования населения. Нужно донести до пассажиров, которые осуществляют движение без маски, что для них тоже существует наказание – штрафы от одной до тридцати тысяч рублей. Администрация будет транслировать ролики, так же будут задействованы автоинформаторы в автобусах. Однако главная ответственность на самих пассажирах. Поэтому я прошу всех граждан соблюдать масочный режим, все это делается только ради нашей с вами безопасности», – сказал Владимир Каюмов.