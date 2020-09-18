КОРОНАВИРУС НА КАМЧАТКЕ. + 25 ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ.
По состоянию на 18 сентября общее число случаев коронавируса с начала пандемии на полуострове достигло 4198.
По сообщению Минздрава края, за последние сутки Covid-19 выявлен еще у 25 человек. При этом количество госпитализированных уменьшилось на 7 пациентов – до 132.
Всего на полуострове за время пандемии выздоровели 3238 человек.
Из 170 коек в стационарах остаются свободными 38.
Минздрав края призывает жителей региона не отказываться от мер профилактики, носить маски и пользоваться санитайзерами.
По состоянию на 18 сентября на Камчатке проведено 126 706 тестов на ковид (за последние сутки – 759).
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