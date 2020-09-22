Приходите за дарами камчатской осени, сюрпризами и хорошим настроением

Камчатский выставочно-инвестиционный центр приглашает посетить выставку-ярмарку «Дары камчатской осени».

С 25 по 27 сентября в «КВЦ-Инвест» пройдет ежегодная выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции «Дары камчатской осени». Гостей ждут приятные цены на продукты от производителей и атмосфера настоящего праздника урожая.

«На выставке-ярмарке «Дары камчатской осени» вы сможете купить все необходимое для заготовок на зиму и порадовать близких урожаем этого года. Также мы ждем самых маленьких гостей ярмарки, ведь для них мы приготовили массу приятных сюрпризов», – рассказала Оксана Лисейко, начальник отдела по организации выставок.

Свежие овощи, мясо, рыбу, хлеб, кондитерские изделия и широкий ассортимент молочной продукции можно будет приобрести по специальным ценам от товаропроизводителей.

Для дачников и цветоводов на выставке-ярмарке будут представлены растения, кустарники, саженцы деревьев, уличные и домашние цветы для подготовки своих участков к осенним посадкам.

Атмосферу настоящего праздника создадут яркая фотозона, лотерея и конкурс с призами от участников ярмарки. Для детей пройдут развлекательные мастер-классы по созданию аппликаций, рисованию и изучению английского языка, а также игротека от образовательного проекта «Бархатята».

На выставке-ярмарке «Дары камчатской осени» будут соблюдены все меры безопасности как для посетителей, так и для ее участников. Организаторы разместят пункты гигиены, где гости смогут воспользоваться санитайзером, взять одноразовую маску и перчатки. У каждой точки продажи будут нанесены дистанционные метки, а сотрудники будут работать в средствах защиты.

Для удобства посетителей в дни выставки-ярмарки будет курсировать бесплатный автобус от ТЦ «Планета» до выставочного центра. С 10 км до выставочного центра можно добраться на рейсовом автобусе № 33.

Адрес: выставочный центр на Северо-Востоке, Северо-Восточное шоссе, 27. Режим работы: 25–26 сентября с 10.00 до 18.00, 27 сентября с 10.00 до 16.00. Информация по телефону: 8 (415-2) 42-51-25.