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Жить и работать на Камчатке

Работать засучив рукава, быть первыми

Работать засучив рукава, быть первыми

Владимир СОЛОДОВ вступил в должность губернатора Камчатского края.

Удостоверение губернатора Камчатского края Владимиру Солодову вручила глава краевого избиркома Инга Иринина. Избранный губернатор принес присягу на верность жителям края и уставу региона. Церемония прошла во Дворце детского творчества в Петропавловске-Камчатском.

Со вступлением в должность главу региона поздравил заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«На выборах более 80 процентов избирателей края отдали вам свои голоса. Пока это не оценка работы, это только ответственность и доверие, которое вам необходимо оправдать. Нам с вами очень много придется сделать, чтобы на Камчатке люди чувствовали себя счастливыми. Камчатка – уникальный край, уникальный по природному ландшафту, по количеству ресурсов, по тем видам, который открывается любому, кто Камчатку видит. Чтобы этот край был красивым и для каждого жителя, чтобы город был красивым, а дороги были ровными, и чтобы была хорошая краевая больница, аэропорт, нам еще с вами многое предстоит сделать. Заверяю вас, что Правительство Российской Федерации, администрация Президента будут рядом с вами, будем вместе работать. Удачи вам!» – сказал Юрий Трутнев.

Спикер краевого парламента Валерий Раенко также поздравил Владимира Солодова со вступлением в должность губернатора региона. Он подчеркнул, что за последнее время на Камчатке сформировался большой общественный запрос на положительные перемены и социальную справедливость.

«Камчатка – особенный регион. И жители здесь особенные… Люди непременно поддержат все ваши глобальные проекты развития, активно примут участие в их реализации, но если помнить об их проблемах. Это очень сложно – одновременно реализовывать масштабные проекты и оставаться с людьми на расстоянии вытянутой руки.

Вы показали, что малые добрые дела могут абсолютно не мешать реализации серьезных задач развития. Вы дали людям надежду. Теперь очень важно оправдать эти ожидания. А это колоссальный труд, причем командный», – сказал Раенко, обращаясь к губернатору.

Валерий Раенко заверил, что Законодательное Собрание Камчатского края всегда поддержит любые позитивные начинания, которые принесут пользу жителям и обеспечат дальнейшие преобразования Камчатки.

В свою очередь, Владимир Солодов поблагодарил жителей полуострова за поддержку и веру в то, что совместными усилиями получится изменить жизнь на Камчатке к лучшему.

«Ваше доверие – это моя опора для решительных действий, для совместной сплоченной работы по развитию Камчатского края, по достижению и выполнению тех задач, которые поставлены перед нами Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Впереди очень большие задачи. Сегодня мы живем в мире, который столкнулся с новыми вызовами и кризисами. Благодаря сплоченной позиции, благодаря мобилизации всех сил мы смогли преодолеть самую активную фазу эпидемии коронавирусной инфекции. Но она не прошла незамеченной: оставила глубокий след в экономике, общественной жизни Камчатского края. В то же время мы с вами хорошо знаем, что после падения наступает рост, и мы обязаны им воспользоваться, сыграть на опережение. На Камчатке мы сегодня должны работать засучив рукава, действовать даже быстрее, чем другие регионы России, чтобы не просто оставаться в темпе, а чтобы стать лидерами. Я считаю, что для этого у нас всё есть. Мы имеем все возможности для того, чтобы быть первыми», – сказал губернатор.

Он также подчеркнул, что в дальнейшем намерен выстраивать работу правительства честно, открыто и результативно.

Напомним, по итогам выборов губернатора края Владимир Солодов набрал 80,51 процента. Свои голоса за него отдали почти 68 тысяч камчатцев.

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