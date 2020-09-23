КОРОНАВИРУС НА КАМЧАТКЕ. + 25 ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ.

По состоянию на 23 сентября общее число случаев коронавируса с начала пандемии на полуострове достигло 4316.

По сообщению Минздрава края, за последние сутки Covid-19 выявлен еще у 25 человек. При этом количество госпитализированных уменьшилось на 11 пациентов – до 123.

Всего на полуострове за время пандемии выздоровели 3256 человек.

Из 170 коек в стационарах остаются свободными 47.

Минздрав края призывает жителей региона не отказываться от мер профилактики, носить маски и пользоваться санитайзерами.

По состоянию на 23 сентября на Камчатке проведено 128 959 тестов на ковид (за последние сутки – 963).