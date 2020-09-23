В Камчатском крае сотрудников образовательных учреждений тестируют на коронавирус

Тесты уже сдали 1 200 педагогов.

Об этом главе региона на оперативном совещании сообщила врио заместителя председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

«Совместно с Минздравом были согласованы индивидуальные графики по каждой образовательной организации. Согласно заявкам учреждений, охвачены будут 2 тысячи 678 учителей», — сказала врио зампредседателя правительства.

Напомним, тестирование было организовано по итогам встречи В. Солодова с руководителями образовательных учреждений краевого центра. Педагоги обратились к главе региона с соответствующей просьбой. Аналогичные обращения также поступали в министерство образования Камчатского края.