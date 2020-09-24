На Камчатке масочный режим продлен до 2 октября

А всем прибывающим на полуостров гражданам снова предписано отправляться на 14-дневный карантин.

Исключения составят те, кто имеет отрицательный тест на коронавирус, сделанный за свой счет в аэропорту, или отрицательный тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета в регион.

Эти правила касаются и пассажиров, путешествующих на межмуниципальных маршрутах региона. Тестировать за счет бюджета региона будут только тех, кто имеет прописку или недвижимость на Камчатке.

Ограничительные меры, направленные на профилактику распространения коронавируса на полуострове регламентированы постановлением губернатора Камчатского края № 174 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Камчатского края» от 23.09.2020 года.