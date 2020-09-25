После карантина на Камчатке заработали кинотеатры

В залы киноманов пускают в масках, а между сеансами залы дезинфицируют.

Первым открыл свои двери для посетителей кинотеатр «Дружба» в Елизово. Елизовчане смогли увидеть долгожданные киноновинки уже сегодня, 25 сентября. С завтрашнего дня к работе приступят кинозалы «Пирамида» и «Лимонад». Об этом сообщили в камчатском министерстве культуры.

В ведомстве отметили, что кинотеатры будут работать с соблюдением обязательных рекомендаций Роспотребнадзора. Безопасная социальная дистанция будет обеспечиваться шахматной рассадкой и общей наполняемостью зала не более чем на 50 процентов. Интервалы между сеансами будут составлять 30 минут для возможности проветривания и дезинфекции залов. Наличие средств индивидуальной защиты для зрителей также является необходимым условиям посещения кинозалов. При отсутствии таковых в кинотеатрах будет предусмотрена возможность приобретения масок.

«Снятие ограничений и открытие кинотеатров — большое событие для всех. Уверена, что все требования и предписания о соблюдении санитарных норм будут выполняться безупречно. В противном случае, это грозит серьезными последствиями как для здоровья зрителей, так и для деятельности самих организаций. Владельцы кинотеатров прекрасно осознают эту ответственность. Поэтому, надеемся, что зрители заждались возможности ходить в кино и будут снова посещать кинотеатры в привычном режиме, без опасений, а отрасль, наконец, начнет интенсивно восстанавливаться», — сказала врио министра культуры Камчатского края Светлана Айгистова.

Расписание сеансов останется прежним – они будут идти с 9:00 до 02:00. Но двухнедельный стандарт показа картин, по словам кинопрокатчиков, вероятно, будет продлен. Это позволит увеличить количество зрителей, желающих посмотреть кино, и восполнить ограничения по наполняемости кинозалов. Вопрос изменения условий контрактов дистрибьюторов с прокатчиками пока находится в стадии обсуждения.

Крупные премьеры, которые должны были выйти в первом полугодии, с задержкой, но выйдут на большой экран. Так, в кинотеатрах Камчатки на этих выходных уже можно посмотреть эффектный экшен «Довод» Кристофера Нолана, игровой ремейк диснеевского мультфильма «Мулан», спортивно-биографическую картину о знаменитом советском футболисте «Стрельцов», отечественную ленту в жанре научной фантастики «Вратарь Галактики», романтические приключения «После. Глава 2» и картину «Гренландия» с Джаредом Батлером в главной роли. Для детей в расписании кинотеатров идут мультфильмы «Тролли. Мировой тур», «Белка и Стрелка. Карибская тайна» и «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 117».

Подробное расписание сеансов опубликовано на сайтах кинотеатров («Пирамида», «Лимонад», «Дружба»). Организаторы прокатов и представители регионального Минкульта еще раз обратили внимание камчатцев на то, что покупка билетов в кино доступна онлайн и является наиболее оптимальным и рекомендованным способом их приобретения с учетом нынешней эпидемиологической ситуации.