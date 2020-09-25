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Жить и работать на Камчатке

КОРОНАВИРУС НА КАМЧАТКЕ. + 26 ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ.

КОРОНАВИРУС НА КАМЧАТКЕ. + 26 ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ.

По состоянию на 25 сентября общее число случаев коронавируса с начала пандемии на полуострове достигло 4369.

По сообщению Минздрава края, за последние сутки Covid-19 выявлен еще у 26 человек. При этом количество госпитализированных увеличилось на 5 пациента – до 130.

Всего на полуострове за время пандемии выздоровели 3271 человек.

Из 170 коек в стационарах остаются свободными 40.

Минздрав края призывает жителей региона не отказываться от мер профилактики, носить маски и пользоваться санитайзерами.

По состоянию на 25 сентября на Камчатке проведено 131 798 тестов на ковид (за последние сутки – 917).

Напоминаем — масочный режим в регионе продлен до 2 октября.

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