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Студент из Йемена рассказывает о жизни на Камчатке

Студент из Йемена рассказывает о жизни на Камчатке

Садам Яхия Мохаммед АБАСС стал первым жителем Йемена, который побывал на Камчатке. В новом выпуске проекта «Россия глазами иностранца» он осваивает серфинг, учится разделывать кижуча и поет свои национальные песни под аккомпанемент бубна.

Серию представили на YouTube-канале By Foreigners. В выпуске Садам познакомился с историей и бытом коренных народов во время посещения этносалона, посетил музей вулканов, где стал первым представителем Йемена, кто отметил свою страну на карте. А вместе с мастером Валерием Лихотой Садам не только проверил свои навыки в резьбе по дереву, но и провел вечер за песнями у костра под гитару.

Во время знакомства с полуостровом Садам рассказывает о жизни и природе родной страны. Он отмечает, что гордые ландшафты Камчатки напомнили ему родной Йемен. А во время посещения краевой научной библиотеки имени С.П. Крашенинникова Садам исполнил свою национальную песню после игры на бубнах с молодежным национальным ансамблем «Коритэв». За выходные выпуск собрал более 13 тысяч просмотров на YouTube.

«До приезда на Камчатку я знал только, что здесь вулканы и красивая природа. Я не знал ни о коренных народах, ни о традициях, ни о культуре, – рассказывает Садам. – Люди на Камчатке отличаются от других регионов России тем, что восхищаются природой, тесно к ней привязаны».

На полуострове сьемки проекта реализуются совместно с правительством Камчатского края. Реализации помогли: агентство по туризму и внешним связям края, мастерская «Лепилка», лагерь «Glampstory», питомник «Снежные псы», клуб серфинга «Surfway Moscow». Над тревел-шоу работают автор проекта, студент ТюмГУ Даниил Грамотин и продюсерский центр Baza (тюменский продакшн).

«Мы, жители России, так или иначе знакомы с бытом и особенностями коренных народов разных регионов нашей страны. И свежий взгляд иностранных героев помогает нам по-новому посмотреть на привычные обычаи и ритуалы, на то, что кажется нам привычным», – рассказал Даниил Грамотин, автор проекта.

Съемки проходили с 4 по 7 сентября. Вся съемочная группа сдала тесты и получила справки об отсутствии коронавирусной инфекции.

глазами иностранца
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