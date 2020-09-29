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Добавим видеокамер на дорогах и будем бороться с пьянством

Добавим видеокамер на дорогах и будем бороться с пьянством

Владимир СОЛОДОВ по итогам заседания Совбеза РФ сообщил о принятии дополнительных мер для снижения количества ДТП в регионе.

«К сожалению, количество ДТП за этот год по сравнению с прошлым выросло на 7 процентов. Президентом поставлена задача серьезно понизить этот показатель. Главное, на чем мы фокусируемся, – это увеличение количества комплексов автоматической фотовидеофиксации, которые являются на сегодня самым эффективным механизмом снижения смертности на дорогах», – сказал глава региона.

Вторым направлением по снижению количества ДТП станет борьба с вождением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Владимир Солодов договорился с заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Салагаем разработать и реализовать на территории края комплексную программу снижения потребления алкоголя.

«В этом случае нужны меры профилактики и ужесточение наказания – оно должно носить неизбежный характер. Вождение в нетрезвом виде является существенной причиной ДТП, в частности, тяжелых, с летальными исходами. Из-за этого мы ежегодно теряем десятки жизней наших граждан», – добавил Владимир Солодов.

Напомним, согласно паспорту регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Камчатском крае», целевым показателем, который необходимо достичь к 2024 году, является «количество погибших в ДТП в количестве 4 человек на 100 тысяч населения». По состоянию на 5 августа данный показатель составляет 7,99 человека на 100 тыс. жителей – 25 человек погибли в ДТП. Для сокращения аварийности в крае были инициированы работы по капитальному ремонту автодороги морпорт – аэропорт, на которой ежегодно совершалось большое количество ДТП в результате выезда на полосу встречного движения.

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