Пять членов правительства края ушли в отставку

Сразу пять членов правительства Камчатского края покинули свои посты – на оперативном совещании Владимир СОЛОДОВ поблагодарил коллег за многолетний труд на благо Камчатки.

Губернатор Камчатского края объявил, что свои должности покидают вице-губернаторы Ирина Унтилова и Дмитрий Латышев, зампредседателя правительства – министр специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров, а также министр здравоохранения Елена Сорокина и министр культуры Светлана Айгистова.

Было отмечено, что Ирина Унтилова с 2015 года трудилась в должности первого вице-губернатора и покинула состав правительства края в связи с выходом на пенсию.

Напомним, Владимир Солодов анонсировал запуск реформы структуры правительства Камчатского края. Общее число органов исполнительной власти сокращается с 37 до 31, сокращается количество вице-губернаторов, а также упраздняется должность вице-губернатора по работе в Москве.