 
В Петропавловске-Камчатском 00:01, 29 Сентября, вторник
ночью 6°C
днем 11°C
ветер 9,2 м/с
Завтра 30 Сентября
6 ... 14°C
ветер 4,4 м/с

Два краевых агентства усилят и переведут в статус министерств

Два краевых агентства усилят и переведут в статус министерств

Владимир СОЛОДОВ на оперативном совещании рассказал о реформе структуры правительства края.

Агентство по информатизации будет преобразовано в министерство цифрового развития.

«Цифровизация – это очевидный наш приоритет. И задачи, которые будут возложены на министерство цифрового развития, существенно выходят за пределы сферы информатизации и связи. Это будет центр трансформации всего правительства, всех процессов и процедур», – рассказал Владимир Солодов.

Также агентство по туризму будет усилено до министерства туризма.

«Мы все понимаем, что туризм – это приоритетное направление нашей работы, это стратегическая ставка, которую мы делаем на развитие края», – сказал глава региона.

«Несмотря на то, что внешние связи уходят из названия министерства, все международные мероприятия, выставки и ярмарки и конференции по линии туризма, а также работа с иностранными партнерами по вопросам туризма по-прежнему остаются в полномочиях ведомства. Акцент будет сделан на повышение качества сферы туризма и гостеприимства. Планируется работа по увеличению числа официально зарегистрированных туроператоров и повышение уровня безопасности туруслуг, особое внимание будет уделено развитию экологического туризма на Камчатке», – рассказала Наталия Максименко, руководитель будущего министерства.

 

Министерство соцразвития и труда разделят на два министерства

В структуре правительства края появятся министерство труда и кадрового потенциала, а также министерство социального благополучия и семейной политики.

Основной задачей министерства труда и кадрового потенциала будет создание для камчатцев, особенно молодежи, возможностей самореализации, трудоустройства и получения востребованных специальностей.

«Задачей второго министерства станет создание благополучного общества и благополучной семейной политики. По сути, это и есть министерство счастья, создания на Камчатке тех условий, которые позволят нам благополучно развиваться. Вопросы демографии сейчас разнесены по разным министерствам, вопросы социального благополучия тоже, мы их в одном месте соберем и сделаем это одной из ключевых ставок нашей работы», – сказал Владимир Солодов.

 

Зона ответственности краевого минстроя будет расширена

Ключевая задача развития региона – наращивание темпа строительства, акцентировал Владимир Солодов. Поэтому министерство будет укреплено как кадрами, так и полномочиями.

«Эта задача поставлена Президентом. Поэтому минстрой получит все основные функции, которые связаны с обеспечением строительства, жилищной политики и предоставлением жилья. Этот единый орган будет отвечать в целом за развитие этой строительной сферы», – добавил глава региона.

46

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых