Два краевых агентства усилят и переведут в статус министерств

Владимир СОЛОДОВ на оперативном совещании рассказал о реформе структуры правительства края.

Агентство по информатизации будет преобразовано в министерство цифрового развития.

«Цифровизация – это очевидный наш приоритет. И задачи, которые будут возложены на министерство цифрового развития, существенно выходят за пределы сферы информатизации и связи. Это будет центр трансформации всего правительства, всех процессов и процедур», – рассказал Владимир Солодов.

Также агентство по туризму будет усилено до министерства туризма.

«Мы все понимаем, что туризм – это приоритетное направление нашей работы, это стратегическая ставка, которую мы делаем на развитие края», – сказал глава региона.

«Несмотря на то, что внешние связи уходят из названия министерства, все международные мероприятия, выставки и ярмарки и конференции по линии туризма, а также работа с иностранными партнерами по вопросам туризма по-прежнему остаются в полномочиях ведомства. Акцент будет сделан на повышение качества сферы туризма и гостеприимства. Планируется работа по увеличению числа официально зарегистрированных туроператоров и повышение уровня безопасности туруслуг, особое внимание будет уделено развитию экологического туризма на Камчатке», – рассказала Наталия Максименко, руководитель будущего министерства.

Министерство соцразвития и труда разделят на два министерства

В структуре правительства края появятся министерство труда и кадрового потенциала, а также министерство социального благополучия и семейной политики.

Основной задачей министерства труда и кадрового потенциала будет создание для камчатцев, особенно молодежи, возможностей самореализации, трудоустройства и получения востребованных специальностей.

«Задачей второго министерства станет создание благополучного общества и благополучной семейной политики. По сути, это и есть министерство счастья, создания на Камчатке тех условий, которые позволят нам благополучно развиваться. Вопросы демографии сейчас разнесены по разным министерствам, вопросы социального благополучия тоже, мы их в одном месте соберем и сделаем это одной из ключевых ставок нашей работы», – сказал Владимир Солодов.

Зона ответственности краевого минстроя будет расширена

Ключевая задача развития региона – наращивание темпа строительства, акцентировал Владимир Солодов. Поэтому министерство будет укреплено как кадрами, так и полномочиями.

«Эта задача поставлена Президентом. Поэтому минстрой получит все основные функции, которые связаны с обеспечением строительства, жилищной политики и предоставлением жилья. Этот единый орган будет отвечать в целом за развитие этой строительной сферы», – добавил глава региона.