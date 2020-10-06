Деньги на укрепление фундамента рыбного цеха страны

На всех глобусах и картах мира полуостров Камчатка выглядит огромной рыбой, плывущей по просторам Тихого океана. В очередной раз убеждаешься, что в природе все правильно...

Ежегодно в прикамчатских водах вылавливается более миллиона тонн тихоокеанского лосося, минтая, трески, палтуса, камбалы, краба, кальмара, гребешка – здесь добывается более трети всего российского улова. А значение рыбной отрасли для экономики Камчатки переоценить практически невозможно: она занимает значительную долю в валовом региональном продукте и является основой экспорта. Вот почему важно, чтобы фундамент «рыбного цеха» страны, как привычно называют Камчатку, постоянно укреплялся.

Слагаемых успеха для этого немало, и одним из самых важных является кредитование рыбной отрасли. Этот процесс мы обсуждаем сегодня на страницах нашей газеты вместе с начальником экономического отдела отделения по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации Ириной МИНКЕВИЧ и врио министра экономического развития Камчатского края Юлией МОРОЗОВОЙ.

Ирина Минкевич: В последние три года мы наблюдаем существенный рост объемов кредитования рыбной отрасли Камчатки. Трехкратное увеличение наблюдалось в 2018 году, на 37 процентов выросла кредитная задолженность в 2019 году, и почти в два раза вырос объем выданных кредитов в 2020 году. По сравнению с данными на 1 июля 2017 года общая задолженность по кредитам предприятий рыбной отрасли Камчатки выросла почти в 6,5 раза и на 1 июля 2020 года составила около 70 млрд рублей.

Юлия Морозова: На мой взгляд, эти тенденции не случайны. Поскольку вот уже двенадцать лет подряд Камчатка лидирует по объемам добычи водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и по России в целом. Четыре года подряд камчатские предприятия добывают более миллиона тонн рыбы, при этом в 2018 и в 2019 годах объемы вылова превысили полтора миллиона тонн. А финансовый результат по итогам 2019 года составил более 40 млрд рублей, что почти на четверть превышает показатели 2018 года. Естественно, такие результаты работы располагают к расширению производства, росту инвестиций.

– А не ведет ли это, наоборот, к финансовой «кабале» предприятий?

Ирина Минкевич: Кредит поддерживает кругооборот фондов предприятий. Чем он доступнее, тем у предприятия больше возможностей для развития. При осуществлении масштабных проектов только собственными средствами не обойтись, поэтому к реализации привлекаются кредитные ресурсы. А в нашем случае мы видим, что предприятия рыбной отрасли с помощью банков начали активно инвестировать. Не так давно о «длинных» деньгах и мечтать никто не мог – кредиты брали только на оборотные средства, на зарплату – по сути, только для обеспечения оперативной деятельности. О том, чтобы взять кредит на строительство новых рыболовных траулеров, и не помышляли. Но денежно-кредитная политика, проводимая Банком России, в том числе посредством снижения ключевой ставки, во многом повысила доступность кредитов, далавозможность предприятиям реализовывать масштабные перспективные проекты.

Банк России, принимая решения по ключевой ставке, учитывает фактическую и ожидаемую динамику инфляции относительно цели – вблизи 4 процентов, развитие экономики на прогнозном горизонте, внутренние и внешние риски. В настоящее время ключевая ставка Банка России установлена на историческом минимуме – 4,25 процента годовых. Такое решение совета директоров Банка России направлено на восстановление экономики в непростой период пандемии. И это весьма благоприятный для перспектив отрасли и для экономики Камчатки в целом процесс.

Юлия Морозова: Поддержу коллегу. В 2019 году на инвестиции в основной капитал краевыми предприятиями рыбной отрасли было направлено почти 12 млрд рублей. А это не только новые мощности, но и дополнительные рабочие места, и рост налоговых поступлений. В крае созданы благоприятные условия ведения рыбохозяйственного бизнеса, которые включают в том числе и прямые меры финансовой поддержки инвестиционных проектов с помощью субсидирования части затрат в рамках отраслевых краевых программ. Всего за период действия отраслевых программ с 2008 по 2019 годы в развитие береговых предприятий и модернизацию рыбопромыслового флота вложено свыше 50 млрд рублей инвестиций. На побережьях края построены 25 заводов, оснащенных современным рыбоперерабатывающим оборудованием, приобретены, построены и модернизированы 22 судна.

Действенным федеральным инструментом, побуждающим предприятия к обновлению своих производственных мощностей, является механизм инвестиционных квот, и камчатские предприятия принимают самое активное участие в «инвестиционных кампаниях» Росрыболовства. Уже подписаны соглашения по строительству восьми рыбоперерабатывающих заводов, семи средних и больших траулеров.

В 2020 году впервые компании, за которыми государством были закреплены доли квот для инвестиционных целей, получили право осваивать эти ресурсы. Это 10 российских предприятий, пять из которых – камчатские, в том числе ООО «Витязь-Авто», ООО «Камчаттралфлот», ООО «Укинский лиман», ООО «Заря». Поддержку квотами получил траулер «Ленинец» – один из двух, построенных в 2019 году Рыболовецким колхозом им. В.И. Ленина – первой и пока единственной в стране компании, успешно предъявившей комиссии судно, построенное в России (г. Калининград) по программе инвестиционных квот.

Ирина Минкевич: Должна сказать, что механизм программы «Квоты под киль» предусматривает также и активное участие банков, ведь банковская гарантия является одной из самых надежных форм финансового обеспечения.

– Понятно, что от увеличения объемов кредитования рыбной отрасли, раз она так значима в валовом региональном продукте, прямо зависит благополучие экономики Камчатки. А что это дает жителям края?

Юлия Морозова: По данным управления Федеральной налоговой службы России по Камчатскому краю, рыбохозяйственные организации и индивидуальные предприниматели края в 2019 году перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 12,7 млрд рублей налоговых и иных обязательных платежей, или 167 процентов к уровню 2018 года. И это – без учета поступлений в государственные внебюджетные фонды. При том, что бюджет Камчатского края за 2019 год составляет около 80 млрд рублей.

Мы приветствуем деятельность банков, кредитующих предприятия рыбной отрасли. Со своей стороны, правительством Камчатского края разработаны все необходимые механизмы поддержки бизнеса – субсидирование процентной ставки по кредитам, софинансирование затрат для реализации инвестпроектов. Мы постоянно создаем новые коммуникации с бизнесом. Конечно, путина 2020 года выдалась очень сложной, выявила новые проблемы, которые придется решать в ближайшее время. Но мы искренне надеемся, что будем делать это в тесном сотрудничестве с банками, работающими в крае.

Ирина Минкевич: Приведенные выше данные иллюстрируют начало нового этапа развития экономики Камчатки, то, как кредитование благоприятствует этим открывающимся перспективам. В нашем регионе практически нет семей, профессиональная судьба которых так или иначе не была бы связана с рыбной отраслью. Не только с рыбозаводами и рыбопромысловым флотом, но и с портовой инфраструктурой, судоремонтными предприятиями, предприятиями транспорта, тарного, сетеоснастного производства, научно-исследовательскими институтами и многими другими предприятиями и организациями, которые и составляют рыбохозяйственный комплекс Камчатки. Осуществленные в том числе с привлечением кредитных средств строительство и модернизация рыбохозяйственных объектов – это новые рабочие места для жителей Камчатки (только в 2019 году в береговом рыбоперерабатывающем комплексе были созданы дополнительно 349 рабочих мест), это заработная плата, уплаченные государству налоги, а значит, повышение уровня жизни населения полуострова и уверенность в том, что рыбная отрасль – это надежное настоящее и будущее Камчатки.

Записала Лидия ЗВОНОВА

Не так давно предприятия рыбной отрасли брали кредиты только на оборотные средства, на зарплату. О кредитах на строительство новых рыболовных траулеров и не помышляли.

Сегодня доступность кредитов выросла, что дало предприятиям возможность реализовывать масштабные перспективные проекты.

В 2008–2019 годы в развитие береговых предприятий и модернизацию рыбопромыслового флота вложено свыше 50 млрд рублей инвестиций. На побережьях края построены 25 рыбоперерабатывающих заводов; приобретены, построены и модернизированы 22 судна. Только в 2019 году в береговом рыбоперерабатывающем комплексе были созданы дополнительно 349 рабочих мест.