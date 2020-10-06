Главой Карагинского района избран Владислав ГАВРИЛОВ

На сессии Совета депутатов Карагинского района депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру на должность главы района.

«Владислав Николаевич работал в производственной сфере, был руководителем представительного органа района. Депутаты вновь оказали ему свое доверие, избрав главой района. Уверен, что опыт и знания Владислава Николаевича, несомненно, послужат на благо жителей района», – сказал врио министра территориального развития края Сергей Лебедев.

Напомним, решением конкурсной комиссии на должность главы района Совету депутатов были предложены две кандидатуры – Андрея Леха и Владислава Гаврилова. В Карагинском районе на севере края сегодня живут более 3,5 тысячи человек.