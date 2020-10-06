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Главой Карагинского района избран Владислав ГАВРИЛОВ

Главой Карагинского района избран Владислав ГАВРИЛОВ

На сессии Совета депутатов Карагинского района депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру на должность главы района.

«Владислав Николаевич работал в производственной сфере, был руководителем представительного органа района. Депутаты вновь оказали ему свое доверие, избрав главой района. Уверен, что опыт и знания Владислава Николаевича, несомненно, послужат на благо жителей района», – сказал врио министра территориального развития края Сергей Лебедев.

Напомним, решением конкурсной комиссии на должность главы района Совету депутатов были предложены две кандидатуры – Андрея Леха и Владислава Гаврилова. В Карагинском районе на севере края сегодня живут более 3,5 тысячи человек.

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