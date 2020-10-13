Юрий ЛОЗА подарил свои песни жителям камчатской глубинки

На Камчатке завершаются гастроли артиста, организованные депутатами Заксобрания края Романом ГРАНАТОВЫМ, Игорем РЕДЬКИНЫМ и Юрием ЛОМАКИНЫМ.

Концерты известного музыканта уже состоялись в поселках Пионерский, Сокоч и селе Коряки. Сельчане могли посетить их абсолютно бесплатно. Все мероприятия проводились с соблюдением противоэпидемиологических правил.

Как рассказал 10 октября перед концертом в Сокоче Юрий Лоза, это не первое его посещение Камчатки. «В 1980-х годах еще в составе группы «Интеграл» я приезжал на Камчатку, потом – с группой «Зодчие». Позже был на гастролях здесь и как сольный певец. Однако впервые мои концерты пройдут по отдаленным районам Камчатки», – отметил артист.

Депутат Роман Гранатов по сложившейся традиции перед выступлением певца и его группы приветствовал своих избирателей. Он поблагодарил зрителей, собравшихся на концерт, и артистов, посетивших в такое сложное время наш полуостров.

«По-настоящему народный артист – тот, который говорит с тобой не через телевизионный ящик, а тот, кто приезжает, чтобы со сцены посмотреть зрителю в глаза, пообщаться, узнать, как мы живем здесь, на краю земли, и подарить нам свои песни. Мы же вспомним во время концерта свою юность, а молодежь поймет, под какую музыку жили, мечтали, любили их родители», – сказал Роман Гранатов. Он признался, что творчество Юрия Лозы очень любит, и пригласил жителей Сокоча и близлежащих поселков разделить радость от общения с известным музыкантом и певцом.

Зрители, среди которых были не только сокочинцы, но и жители окрестных поселков, для которых депутаты организовали бесплатную доставку автобусами, тепло принимали артистов, эмоционально реагируя на каждую композицию.

12 октября Юрий Лоза выступил в селе Апача Усть-Большерецкого района, было запланировано выступление в Соболеве. Звездные гастроли завершаются 14 октября в Эссо.