Самбисты Камчатки вновь встретились на борцовском ковре

В Петропавловске состоялся IX Открытый краевой турнир по самбо среди детей на призы заслуженного мастера спорта России, депутата краевого парламента Светланы ГАЛЯНТ.

11 октября в универсальном зале ФОК «Звездный» померились силами и спортивным мастерством 189 юных самбистов из Петропавловска-Камчатского (СШОР единоборств, ДЮСШ № 5), городов Елизово (СШОР единоборств, СШ «Лидер») и Вилючинска (СШОР единоборств), сел Коряки и Эссо, Усть-Большерецкого района (СШОР единоборств, МОО «Олимпия»), а также из Тиличик и Паланы.

Организатор соревнований краевой депутат Светлана Галянт подчеркнула, что турнир стал по-настоящему долгожданным, ведь спортсмены длительное время не могли тренироваться, а любые соревнования были под запретом.

«Из-за пандемии спортивная жизнь у нас приостановилась более чем на полгода. И вот впервые за долгое время мы смогли провести соревнования. Особо отмечу, что подготовка к турниру проходила с большой тщательностью и учетом всех требований Роспотребнадзора. Было получено официальное разрешение на проведение соревнований. Кроме родителей участников самой младшей возрастной категории, остальные зрители не были допущены. В зале в течение всего соревновательного дня находился представитель краевого управления Роспотребнадзора. Могу ответственно заявить, что были приняты все меры, чтобы сберечь здоровье детей», – сказала Галянт.

Соскучившиеся по соревнованиям участники с огромным рвением боролись за победу. По итогам турнира победителями в своих весовых категориях стали среди девочек 2009–2010 гг. р. Людмила Макарова (Апача), Анна Бобрович (СШОР), Мирослава Муллова (ДЮСШ № 5), Ксения Смирнова (ДЮСШ № 5). Среди юношей: Андрей Зинкевич (СШОР), Филипп Михолап (СШОР), Михаил Гаврилов (Палана), Арсен Ошуров (СШОР), Никита Конов (СШОР), Олег Капитонов (Палана), Николай Будашев (Елизово), Дмитрий Козлов (СШОР), Петр Кучеров (СШОР), Артем Шевченко (Елизово), Илья Балицкий (СШОР).

Среди девушек 2007–2008 гг. р. победителями стали Наира Джалалова (СШОР), Виктория Игнатович (ДЮСШ № 5), Юлия Шумина (Коряки), Полина Зуева (ДЮСШ № 5), Полина Улицкая (Елизово), Эдда Ким (Апача), Анна Байбакова (ДЮСШ № 5), Варвара Ярошенко (Апача). Среди юношей: Семен Савенков (ДЮСШ № 5), Арзу Мамедов (ДЮСШ № 5), Алексей Колодников (СШОР), Демид Капелюх (СШОР), Егор Булавицкий (Елизово), Максим Обухов (Елизово), Максим Колесников (СШОР), Рафаэль Рахматуллин (Вилючинск), Виктор Баженов (СШОР), Корней Салямов (Елизово).

Победителям вручили кубки, медали и призы от Светланы Галянт. Именитая спортсменка выразила уверенность, что все участники получили большое удовольствие от соревнований.

«Возможно, кто-то из сегодняшних юных спортсменов в скором будущем будет защищать честь Камчатского края на престижных соревнованиях, а этот турнир станет первой ступенькой на пути к вершинам мастерства», – сказала Галянт.