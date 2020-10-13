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На Камчатке усилят меры профилактики из-за распространения COVID-19

На Камчатке усилят меры профилактики из-за распространения COVID-19

Количество инфицированных коронавирусом растет, и власти не исключают возможность введения ограничений на массовые мероприятия.

Усилить контроль за соблюдением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции поручил на оперативном совещании в краевом правительстве губернатор края Владимир Солодов.

 «К сожалению, у нас ситуация ухудшается, она ухудшается и в стране, ухудшается в мире. Нам нужно принимать меры незамедлительно по усилению контроля за масочным режимом. Считаю, что нам нужно возвращаться к установлению ограничений в части проведения массовых мероприятий, а также проработать возможность обязательных экспресс-тестов в аэропорту», – заявил в понедельник, 12 октября, Владимир Солодов.

В крае по состоянию на 13 октября подтверждены 4 896 случаев коронавируса, из них 40– за последние сутки. Темп прироста ковид-19 в нашем регионе за последние сутки приблизился к общероссийскому – на Камчатке темп прироста составил 0,77 процента, в РФ – 1,1 процента.

На стационарном лечении сейчас находятся 205 пациентов, с диагнозом «пневмония» – 170 человек, положительный ковид – у 106, госпитализированы за сутки 7 пациентов. В краевой детской инфекционной больнице с диагнозом «ковид» находятся 7 детей, из них два ребенка с пневмонией.

«Свободных коек у нас 56 с учетом озерновской больницы. Если мы исключим озерновскую больницу, то свободных коек в Петропавловске-Камчатском 28», – сообщила Марина Волкова, врио министра здравоохранения края.

Она подчеркнула, что во вторник в режим ковидного моногоспиталя перешел краевой кожвендиспансер на 40 коек. После подачи отопления в здание госпиталя на 30 километре в Елизовском районе под госпитализацию пациентов с коронавирусом отдадут и его.

Пока в резерве находится городская больница № 1 в Петропавловске-Камчатском, куда госпитализируют пациентов по основным профилям, «чтобы у нас не увеличилась смертность от основных не инфекционных заболеваний», сказала Волкова. 

Также принято решение возобновить тестирование на коронавирус в елизовском аэропорту. Уже сформированы бригады для этой работы, прорабатывается вопрос по безналичной оплате проведенных тестов.

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