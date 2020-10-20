Книга, посвящённая 25-летию законодательной власти на Камчатке, получила награды престижной выставки

Двухтомник «История законодательной власти Камчатки», изданный «Новой книгой», был отмечен в номинации «Тематическое краеведение» на конкурсе «Лучшее краеведческое издание», который прошел во Владивостоке на дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор» 8–10 октября.

Бронзовой медалью конкурса награжден первый том «От истоков к современности» (автор Сергей Гаврилов), который повествует о становлении, развитии и деятельности первых областных и окружных съездов, съездов Советов 1920–1930-х годов, Камчатского областного совета трудящихся, впоследствии – народных депутатов в 1940–1993 годах. Книга содержит материалы и фотодокументы из собраний Государственного архива Камчатского края и Камчатского объединенного музея. Большинство из них публикуются впервые.

Второй том под названием «Четверть века камчатского парламентаризма», рассказывающий о современном этапе деятельности народных избранников в Камчатском крае, награжден дипломом конкурса «Лучшее краеведческое издание». Автор книги – Александр Смышляев. В ней показана работа региональных парламентов с 1993 по 2020 годы и их влияние в различных сферах жизни полуострова. Использованы тексты председателя краевого парламента Валерия Раенко, депутатов Бориса Чуева и Владимира Агеева, а также фото из личных архивов. В работе над книгой приняли участие помимо авторов депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания края.