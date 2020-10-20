Школы, ФАПы, пожарные части в районах получили доступ к интернету

С октября в девяти районах края доступом в интернет обеспечены 59 социально значимых объектов, в том числе 21 учреждение образования, 13 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 администраций, 10 пожарных постов и 1 пожарная часть, отделение полиции и отделение лицензионно-разрешительной работы.

«Подключение социально значимых объектов – это важный инфраструктурный проект, обеспечивающий связь для жителей камчатских сел. Так, в Быстринском районе в этом году проложена магистральная оптическая линия Козыревск – Анавгай – Эссо», – рассказал руководитель агентства по информатизации и связи края Николай Киселев.

Большая часть объектов в 2020 году подключена к интернету по спутниковому ресурсу, поскольку 44 объекта из 59 находятся в удаленных населенных пунктах полуострова. Остальные 15 подключены по «оптике».

«В 2019 году практически все 48 учреждений социальной значимости компания подключила по оптоволоконным линиям, половина из них в Елизовском районе. В 2020 году география подключения значительно расширилась за счет «спутниковых» районов», – добавил директор камчатского филиала «Ростелекома» Алексей Кулаков.

Для подключения социальных объектов к интернету по «оптике» построены 140 километров линий связи. Специалисты произвели монтаж нового оборудования и выполнили пусконаладочные работы.

Максимальная скорость по «оптике» в поселках предоставляется образовательным учреждениям – 50 Мбит/c, администрациям и медицинским учреждениям – 10 Мбит/c. Социально значимым объектам в «спутниковых» районах Камчатки доступна скорость 1 Мбит/c. Большинство подключенных к интернету в 2020 году – 19 учреждений – находятся в селах Тигильского района.

В 2021 году завершится третий этап проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». В этот период планируется подключить к интернету оставшиеся 75 социально значимых объектов во всех районах края.

Интернет в отдалённых сёлах – стимул для развития туризма

Запуск высокоскоростного интернета в отдаленных селах и поселках Камчатки способствует развитию туризма во всем регионе, отметила руководитель краевого агентства по туризму Наталия МАКСИМЕНКО.

Она напомнила, что ранее, благодаря совместной работе правительства края и ПАО «Ростелеком», высокоскоростной интернет пришел в поселок Озерновский Усть-Большерецкого района, села Эссо и Анавгай Быстринского района. Планируется до конца года провести оптоволоконную линии до сел Соболево и Устьевое Соболевского района.

«Высокоскоростной интернет помогает развитию туризма в отдаленных районах Камчатки. Это повышает качество туруслуг, по-новому заработает система бронирования, будут созданы условия для мероприятий делового туризма, выездных сессий, форумов и так далее. Но не менее важными для комфортного отдыха туристов является устойчивая сотовая связь и мобильный интернет. Это позволит гостям и жителям Камчатки получать доступ к онлайн-сервисам со своих мобильных телефонов даже в небольших населенных пунктах региона», – сказала Наталия Максименко.

Она отметила, что уже сейчас высокоскоростной мобильный интернет от компании «МТС» заработал в селе Эссо – одном из самых излюбленных мест отдыха жителей и гостей полуострова. Уже в первые дни после запуска оборудования трафик в сетях МТС увеличился более чем в четыре раза.