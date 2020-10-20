 
В Петропавловске-Камчатском 22:14, 20 Октября, вторник
ночью 1°C
днем 8°C
ветер 3,3 м/с
Завтра 21 Октября
1 ... 7°C
ветер 5,6 м/с

Школы, ФАПы, пожарные части в районах получили доступ к интернету

С октября в девяти районах края доступом в интернет обеспечены 59 социально значимых объектов, в том числе 21 учреждение образования, 13 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 администраций, 10 пожарных постов и 1 пожарная часть, отделение полиции и отделение лицензионно-разрешительной работы.

«Подключение социально значимых объектов – это важный инфраструктурный проект, обеспечивающий связь для жителей камчатских сел. Так, в Быстринском районе в этом году проложена магистральная оптическая линия Козыревск – Анавгай – Эссо», – рассказал руководитель агентства по информатизации и связи края Николай Киселев.

Большая часть объектов в 2020 году подключена к интернету по спутниковому ресурсу, поскольку 44 объекта из 59 находятся в удаленных населенных пунктах полуострова. Остальные 15 подключены по «оптике».

«В 2019 году практически все 48 учреждений социальной значимости компания подключила по оптоволоконным линиям, половина из них в Елизовском районе. В 2020 году география подключения значительно расширилась за счет «спутниковых» районов», – добавил директор камчатского филиала «Ростелекома» Алексей Кулаков.

Для подключения социальных объектов к интернету по «оптике» построены 140 километров линий связи. Специалисты произвели монтаж нового оборудования и выполнили пусконаладочные работы.

Максимальная скорость по «оптике» в поселках предоставляется образовательным учреждениям – 50 Мбит/c, администрациям и медицинским учреждениям – 10 Мбит/c. Социально значимым объектам в «спутниковых» районах Камчатки доступна скорость 1 Мбит/c. Большинство подключенных к интернету в 2020 году – 19 учреждений – находятся в селах Тигильского района.

В 2021 году завершится третий этап проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». В этот период планируется подключить к интернету оставшиеся 75 социально значимых объектов во всех районах края.

 

Интернет в отдалённых сёлах – стимул для развития туризма

Запуск высокоскоростного интернета в отдаленных селах и поселках Камчатки способствует развитию туризма во всем регионе, отметила руководитель краевого агентства по туризму Наталия МАКСИМЕНКО.

Она напомнила, что ранее, благодаря совместной работе правительства края и ПАО «Ростелеком», высокоскоростной интернет пришел в поселок Озерновский Усть-Большерецкого района, села Эссо и Анавгай Быстринского района. Планируется до конца года провести оптоволоконную линии до сел Соболево и Устьевое Соболевского района.

«Высокоскоростной интернет помогает развитию туризма в отдаленных районах Камчатки. Это повышает качество туруслуг, по-новому заработает система бронирования, будут созданы условия для мероприятий делового туризма, выездных сессий, форумов и так далее. Но не менее важными для комфортного отдыха туристов является устойчивая сотовая связь и мобильный интернет. Это позволит гостям и жителям Камчатки получать доступ к онлайн-сервисам со своих мобильных телефонов даже в небольших населенных пунктах региона», – сказала Наталия Максименко.

Она отметила, что уже сейчас высокоскоростной мобильный интернет от компании «МТС» заработал в селе Эссо – одном из самых излюбленных мест отдыха жителей и гостей полуострова. Уже в первые дни после запуска оборудования трафик в сетях МТС увеличился более чем в четыре раза.

цифровая экономика
37

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых